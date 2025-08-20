El precio de la luz se desinfla este jueves: las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Consumo ·

El coste desciende hasta los 53,89 euros/MWh

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:58

Si hay una época del año en la que hay que estar especialmente al tanto del precio de la luz es el verano. Las altas temperaturas nos llevan a vivir pegados al aire acondicionado y el ventilador, así que es normal que el precio de la factura a final de mes tienda a dispararse. Por eso es importante revisar las horas más baratas para encender los electrodomésticos y evitar gastar un dineral a final de mes.

En concreto, este jueves 21 de agosto el precio de la luz caerá hasta los 53,89 euros/MWh, lo que supone unos 14,32 euros menos que el día anterior, a 68,31 euros/MWh, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

Precio de la luz por horas

El precio de la luz del miércoles 20 de agosto, tendrá la hora más barata entre las 15:00 y las 16:00 horas, cuando el coste será de solo 3,52 euros/MWh. El momento más caro será entre las 07:00 y las 08:00 horas, cuando el precio alcanzará los 101,12 euros/MWh. No obstante, es interesante conocer la evolución del coste de la electricidad durante el día para saber cuáles son los mejores momentos del día para encender los electrodomésticos.

Precio de la luz por horas

Tramo horario Euros/MWh
00.00-01.00 95,28 euros
01.00-02.00 88,88 euros
02.00-03.00 85,26 euros
03.00-04.00 83,68 euros
04.00-05.00 82,10 euros
05.00-06.00 84,00 euros
06.00-07.00 85,82 euros
07.00-08.00 101,12 euros
08.00-09.00 85,26 euros
09.00-10.00 50,20 euros
10.00-11.00 25,67 euros
11.00-12.00 10,00 euros
12.00-13.00 7,89 euros
13.00-14.00 5,11 euros
14.00-15.00 5,11 euros
15.00-16.00 3,52 euros
16.00-17.00 5,79 euros
17.00-18.00 6,00 euros
18.00-19.00 25,00 euros
19.00-20.00 50,00 euros
20.00-21.00 77,84 euros
21.00-22.00 83,26 euros
22.00-23.00 75,00 euros
23.00-24.00 71,60 euros

Método de cálculo

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Ahorro

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

