El precio de la luz cambia este jueves: las horas más baratas y más caras el 4 de septiembre

El precio de la luz elimina este jueves 4 de septiembre las horas a coste 0 y repite el precio medio del miércoles. Durante cerca de 5 horas la tarifa eléctrica tendrá un coste bajo, por debajo de los 5 euros, para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista, en un día en el que tres horas estarán por encima de los 100€/MWh.

En concreto, este jueves 4 de septiembre el precio de la luz se sitúa en 55'65 euros/MWh, similar a los 55'10 euros/MWh del miércoles, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Precio de la luz por horas

El precio de la luz del jueves tendrá las horas más baratas entre las 10:00 y las 17:00 horas, con cinco horas por debajo de los 4 euros (entre 1'55 y 3'7), mientras que el tramo más caro será entre las 20:00 y las 23 horas, cuando el precio estará por encima de los 100 euros/MWh y alcanzará los 112'99 euros entre las 21 y las 22 horas. además, a la hora del desayuno para muchos, entre las 7 y las 8 de la mañana, se eleva hasta los 103'55 euros.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 91,24 euros 01.00-02.00 85 euros 02.00-03.00 79,91 euros 03.00-04.00 72,27 euros 04.00-05.00 70 euros 05.00-06.00 70,7 euros 06.00-07.00 81,02 euros 07.00-08.00 103,55 euros 08.00-09.00 93,53 euros 09.00-10.00 50 euros 10.00-11.00 18,07 euros 11.00-12.00 5,79 euros 12.00-13.00 3,2 euros 13.00-14.00 1,72 euros 14.00-15.00 1,6 euros 15.00-16.00 1,55 euros 16.00-17.00 3,7 euros 17.00-18.00 7,01 euros 18.00-19.00 28,19 euros 19.00-20.00 66,04 euros 20.00-21.00 102,5 euros 21.00-22.00 112,99 euros 22.00-23.00 100,45 euros 23.00-24.00 85,5 euros

Denuncia de Facua

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que la factura de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) se situó el mes pasado en los 80,71 euros, en el que supone el «agosto más caro desde 2022». Así, según el análisis realizado por la asociación, la factura media ha subido un 3,2% con respecto a los 78,21 euros de hace un año.

«En los últimos años, la factura del usuario medio del mes de agosto fue de 78,21 euros en 2024, de 73,21 euros en 2023, de 158,30 euros en 2022, de 93,10 euros en 2021 y de 63,77 euros en 2020», ha detallado Facua, que ha reconocido que, en cuanto a la evolución mensual, el recibo ha bajado «ligeramente», 51 céntimos, un 0,6% menos con respecto a los 81,22 euros de julio.

En este sentido, la asociación ha destacado que el pasado mes de julio fue el mes con la factura más elevada desde el pasado febrero, cuando se situó en los 95,7 euros para el usuario medio, entendiendo por esto un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales.

Asimismo, Facua ha explicado que, desde enero, el kW de potencia contratada está en 14,14 euros al mes, mientras que, durante este mes de agosto, el precio medio del kWh de energía consumida ha estado en 24,36 céntimos en horario punta, 15,85 céntimos en el llano y 15,57 céntimos en el valle.

Así, el precio de la energía ha subido con respecto a agosto del año pasado un 4,1% en punta y un 4,4% en valle, y ha bajado un 9,7% en llano, todo esto teniendo en cuenta que Facua ofrece los datos con el 27,19% de impuestos indirectos incluidos. En cuanto al IVA de la electricidad, la asociación ha recordado que este tributo volvió en enero al 21% y el impuesto especial sobre la electricidad al 5,11% en julio del año pasado.

En este contexto, Facua viene «reivindicando modificaciones de calado en el sistema de fijación de tarifas para evitar que las energías más caras sigan inflando la tarifa semirregulada». Así, la asociación reclama desde 2021 que la nuclear y la hidroeléctrica salgan de la subasta marginalista diaria y sean sometidas a precios fijos fijados por el Gobierno a largo plazo. «De esta forma se evitarían los denominados 'beneficios caídos del cielo' de estas tecnologías gracias al diseño que desde hace décadas tiene el sistema marginalista, donde el precio de mercado lo determina la oferta más cara que permite satisfacer la demanda cada hora», ha indicado Facua.

El nuevo método de cálculo

El nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

