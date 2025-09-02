El precio de la luz baja más de 6 euros este miércoles y deja ocho horas gratis para encender los electrodomésticos

La tarifa eléctrica se sitúa de media este 3 de septiembre en 55,10 euros/MWh

Buenas noticias este miércoles para quienes tienen una tarifa variable en electricidad, porque el coste de la luz de este 3 de septiembre da un buen respiro -y durante varias horas- a los consumidores. Y es que aunque ya estemos de pleno en septiembre, la realidad es que sigue haciendo calor suficiente para no despegarnos del aire acondicionado o el ventilador, algo que a día de hoy es casi un lujo si la factura se dispara.

No queda otra que intentar rascar unos euros al final de mes poniendo los electrodomésticos en los tramos horarios que están mejor de precio, un gesto muy sencillo que puede hacer que ahorres bastante en la factura de la luz. Este miércoles, el precio medio de la luz baja hasta situarse en los 55,10 euros por megavatio hora (MW/h). La bajada (9,82%) supone un ahorro de 6,00 euros si lo comparamos con el martes, cuando estaba a 61,10 euros/MWh, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

Precio de la luz por horas

El precio de la luz del miércoles 3 de septiembre tendrá las horas más baratas en dos tramos, que se darán de 13:00 a 14:00 y de 14:00 a 15:00 horas, a −0,02 €/MWh. Pero quien quiera aprovechar para poner electrodomésticos, también podrá aprovechar otras seis horas en negativo, entre las 11:00 y las 17:00, y otras dos horas a 0,00 €/MWh, de 10:00 a 11:00 y de 17:00 a 18:00). Es decir, que los tramos más económicos se concentran por la mañana y el mediodía.

Por otra parte, el tramo más caro se concentra entre las 20.00 horas y la medianoche, con un coste por encima de los 104 euros/MWh, que alcanzará su punto más elevado entre las 21:00 y las 22:00 horas, a 160 euros/MWh.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 105,23 euros 01.00-02.00 95,00 euros 02.00-03.00 85,00 euros 03.00-04.00 80,50 euros 04.00-05.00 76,05 euros 05.00-06.00 76,05 euros 06.00-07.00 83,22 euros 07.00-08.00 93,00 euros 08.00-09.00 83,22 euros 09.00-10.00 17,50 euros 10.00-11.00 0,00 euros 11.00-12.00 −0,01 euros 12.00-13.00 −0,01 euros 13.00-14.00 −0,02 euros 14.00-15.00 −0,02 euros 15.00-16.00 −0,01 euros 16.00-17.00 −0,01 euros 17.00-18.00 0,00 euros 18.00-19.00 12,85 euros 19.00-20.00 70,00 euros 20.00-21.00 103,13 euros 21.00-22.00 133,45 euros 22.00-23.00 107,43 euros 23.00-24.00 100,86 euros

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.