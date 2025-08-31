El precio de la luz deja siete horas gratis este lunes 1 de septiembre

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una factura de la luz en una imagen de recurso.

El coste de la electricidad continua bajando una jornada más

A. Pedroche

Domingo, 31 de agosto 2025, 20:11

Buenas noticias para los consumidores. El precio de la luz continúa descendiendo y marca 30'63 euros por megavatio hora de coste promedio, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). Esto supone una rebaja del 17'88% respecto al día anterior, lo que al bolsillo serían 6'67 euros. Comparando la situación actual con la de hace un año observaremos que pagamos un 69'27% menos. Hay que tener en cuenta que este es el precio a como se vende la electricidad, es decir, que no van incluidos ni peajes ni otros impuestos. Este dato se da a conocer a última hora de la jornada por Red Eléctrica.

Si lo que queremos es ahorrar lo máximo posible en nuestra factura, lo mejor es conocer el coste de la luz por horas. De esta manera, conoceremos qué tramos son más baratos y así elegiremos con mayor facilidad los momentos del día más económicos para encender nuestros electrodomésticos. Por ejemplo, este lunes habrá siete horas gratuitas.

Por franjas horarias

El pico máximo tendrá un coste de 100'01 EUR/MWh y tendrá lugar entre las 21.00 y 22.00 horas.

Precio de la luz por horas

Tramo horario Euros/MWh
00.00-01.00 35'79 euros
01.00-02.00 18'07 euros
02.00-03.00 22'34 euros
03.00-04.00 17'64 euros
04.00-05.00 15 euros
05.00-06.00 25'21 euros
06.00-07.00 33'23 euros
07.00-08.00 53'18 euros
08.00-09.00 64 euros
09.00-10.00 35'79 euros
10.00-11.00 3'52 euros
11.00-12.00 0 euros
12.00-13.00 0 euros
13.00-14.00 0 euros
14.00-15.00 0 euros
15.00-16.00 0 euros
16.00-17.00 0 euros
17.00-18.00 0 euros
18.00-19.00 3'52 euros
19.00-20.00 55 euros
20.00-21.00 80 euros
21.00-22.00 100'01 euros
22.00-23.00 92'8 euros
23.00-24.00 80 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

Método de cálculo

Ahorro

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

