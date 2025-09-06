El precio de la luz deja mañana domingo 6 horas gratis

La tarifa eléctrica se sitúa de media este 7 de septiembre en 31'84 euros/MWh

El precio de la luz ofrece este domingo 7 de septiembre un pequeño respiro a los consumidores. Durante 6 horas la tarifa eléctrica tendrá un coste 0 para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista, en un día en el que asciende ligeramente la factura eléctrica después de un sábado con tarifas bajas.

En concreto, este domingo 7 de septiembre el precio de la luz se sitúa en 31'84 euros/MWh, por encima de los 26,54 euros/MWh del sábado, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía. Además, durante la madrugada del sábado al domingo el precio desciende, en una situación que no se producía desde hace tiempo, y apenas supera los 25 euros/MWh.

Precio de la luz por horas

El precio de la luz del domingo 7 de septiembre tendrá las horas más baratas entre las 10:00 y las 18:00 horas, con seis horas rondando el precio 0 y otras dos entorno a los 5 euros. El tramo más caro será entre las 21:00 y las 23:00 horas, cuando el precio estará por encima de los 100 euros/MWh, con un pico de 111 a las nueve de la noche.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 23 euros 01.00-02.00 14 euros 02.00-03.00 25,15 euros 03.00-04.00 21 euros 04.00-05.00 18,32 euros 05.00-06.00 26,28 euros 06.00-07.00 14 euros 07.00-08.00 19,99 euros 08.00-09.00 26,5 euros 09.00-10.00 25,3 euros 10.00-11.00 4,96 euros 11.00-12.00 0,66 euros 12.00-13.00 0 euros 13.00-14.00 0,01 euros 14.00-15.00 0,16 euros 15.00-16.00 0 euros 16.00-17.00 0,65 euros 17.00-18.00 6,08 euros 18.00-19.00 47,5 euros 19.00-20.00 79,02 euros 20.00-21.00 98,21 euros 21.00-22.00 111,56 euros 22.00-23.00 104,9 euros 23.00-24.00 97 euros

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que la factura de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) se situó el mes pasado en los 80,71 euros, en el que supone el «agosto más caro desde 2022». Así, según el análisis realizado por la asociación, la factura media ha subido un 3,2% con respecto a los 78,21 euros de hace un año

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

