El precio de la luz se dispara este martes con la nueva tarifa: las horas prohibitivas para enchufar electrodomésticos

El coste energético repunta por segunda jornada consecutiva y se queda en una media de 89,70 euros/MWh

El precio de la luz cambia de precio por horas este martes.

El precio de la luz del martes 12 de agosto deja malas noticias a los consumidores españoles que ven como el coste energético repunta de nuevo y se queda en un promedio de 89,70 euros el megavatio por hora. Lo que supone un aumento del 12% respecto al pasado lunes. Además, esto se traduce en un gasto extra para el bolsillo de los clientes de tarifa regulada de 9 euros.

Las malas noticias no terminan aquí. Puesto que más de una decena de franjas horarias superan la temida barrera de los 100 euros/MWh, por lo que los consumidores deberán andarse con ojo si quieren arañar unos céntimos a final de mes. Por otra parte, los tramos centrales del día vuelven a convertirse en los más económicos de la jornada aunque con un coste por encima de los 20 euros.

En este sentido, el martes, 12 de agosto, la hora más barata coincidirá en dos tramos diferentes. Concretamente de 12.00 a 13.00 horas y de 14.00 a 15.00 horas con un coste de 27'2 euros/MWh. Por otro lado, el tramo más caro será de 20.00 a 21.00 horas con un precio de 154,93 euros/MWh. No obstante, es interesante conocer la evolución del coste de la electricidad durante el día para saber cuáles son los mejores momentos del día para encender los electrodomésticos.

Precio de la luz por horas

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 109,13 euros 01.00-02.00 99,94 euros 02.00-03.00 104,72 euros 03.00-04.00 104,38 euros 04.00-05.00 103 euros 05.00-06.00 104,38 euros 06.00-07.00 99,18 euros 07.00-08.00 109,7 euros 08.00-09.00 98,69 euros 09.00-10.00 96,13 euros 10.00-11.00 66,34 euros 11.00-12.00 40.94 euros 12.00-13.00 27,2 euros 13.00-14.00 26,28 euros 14.00-15.00 27,2 euros 15.00-16.00 35,05 euros 16.00-17.00 63,8 euros 17.00-18.00 85,82 euros 18.00-19.00 96,78 euros 19.00-20.00 121,86 euros 20.00-21.00 154,93 euros 21.00-22.00 140,81 euros 22.00-23.00 126,87 euros 23.00-24.00 109,7 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Método de cálculo

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

