El precio de la luz cambia de precio por horas este martes. Fotolia

El precio de la luz se dispara este martes con la nueva tarifa: las horas prohibitivas para enchufar electrodomésticos

Consumo ·

El coste energético repunta por segunda jornada consecutiva y se queda en una media de 89,70 euros/MWh

D. Merino

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:56

El precio de la luz del martes 12 de agosto deja malas noticias a los consumidores españoles que ven como el coste energético repunta de nuevo y se queda en un promedio de 89,70 euros el megavatio por hora. Lo que supone un aumento del 12% respecto al pasado lunes. Además, esto se traduce en un gasto extra para el bolsillo de los clientes de tarifa regulada de 9 euros.

Las malas noticias no terminan aquí. Puesto que más de una decena de franjas horarias superan la temida barrera de los 100 euros/MWh, por lo que los consumidores deberán andarse con ojo si quieren arañar unos céntimos a final de mes. Por otra parte, los tramos centrales del día vuelven a convertirse en los más económicos de la jornada aunque con un coste por encima de los 20 euros.

En este sentido, el martes, 12 de agosto, la hora más barata coincidirá en dos tramos diferentes. Concretamente de 12.00 a 13.00 horas y de 14.00 a 15.00 horas con un coste de 27'2 euros/MWh. Por otro lado, el tramo más caro será de 20.00 a 21.00 horas con un precio de 154,93 euros/MWh. No obstante, es interesante conocer la evolución del coste de la electricidad durante el día para saber cuáles son los mejores momentos del día para encender los electrodomésticos.

Precio de la luz por horas

Precio de la luz por horas

Tramo horario Euros/MWh
00.00-01.00 109,13 euros
01.00-02.00 99,94 euros
02.00-03.00 104,72 euros
03.00-04.00 104,38 euros
04.00-05.00 103 euros
05.00-06.00 104,38 euros
06.00-07.00 99,18 euros
07.00-08.00 109,7 euros
08.00-09.00 98,69 euros
09.00-10.00 96,13 euros
10.00-11.00 66,34 euros
11.00-12.00 40.94 euros
12.00-13.00 27,2 euros
13.00-14.00 26,28 euros
14.00-15.00 27,2 euros
15.00-16.00 35,05 euros
16.00-17.00 63,8 euros
17.00-18.00 85,82 euros
18.00-19.00 96,78 euros
19.00-20.00 121,86 euros
20.00-21.00 154,93 euros
21.00-22.00 140,81 euros
22.00-23.00 126,87 euros
23.00-24.00 109,7 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Método de cálculo

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

En concreto, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que éstos representaron el 25% en 2024, el 40% en este 2025 y llegarán al 55% a partir de 2026.

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Ahorro

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

