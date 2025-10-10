El precio de la luz cambia este sábado con la nueva tarifa: las horas más baratas para usar los electrodomésticos

La tarifa eléctrica baja ligeramente este 11 de octubre hasta una media de 73,70 euros por megavatio hora

Varias facturas de la luz en una imagen de archivo.

Tamara Villena Valencia Viernes, 10 de octubre 2025, 16:30 | Actualizado 20:04h. Comenta Compartir

El precio de la luz sigue llevando de cabeza a los consumidores españoles, que cada día se ven obligados a cambiar la hora con la que hacen tareas tan sencillas como poner la lavadora o planchar la ropa. Y es que, aunque puede parecer una tontería, la realidad es que mirar el reloj antes de encender los electrodomésticos puede hacer que te ahorres un buen dinero en la factura a final de mes.

Este sábado, el coste medio se sitúa en 73,70 euros por megavatio hora (MWh), un 6,97% menos que el viernes, cuando el precio medio registrado llegó a los 79,22 euros, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Como suele ser ya habitual, los tramos más baratos se concentran el parte central del día, mientras que los más caros se dan a última hora de la tarde y por la noche.

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

Precio de la luz hoy sábado por horas

El precio de la luz del sábado caerá hasta los 3,72 euros en su tramo más barato, que se dará de 15:00 a 16:00 horas. Por otra parte, el tramo más caro se sitúa por la noche, de 21:00 a 22:00 horas, cuando subirá hasta los 109,81 euros.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 106,95 euros 01.00-02.00 105,45 euros 02.00-03.00 103,81 euros 03.00-04.00 101,03 euros 04.00-05.00 100,34 euros 05.00-06.00 101,89 euros 06.00-07.00 102,35 euros 07.00-08.00 101,41 euros 08.00-09.00 102,09 euros 09.00-10.00 85,69 euros 10.00-11.00 53,84 euros 11.00-12.00 18,25 euros 12.00-13.00 4,88 euros 13.00-14.00 4,44 euros 14.00-15.00 3,84 euros 15.00-16.00 3,72 euros 16.00-17.00 7,51 euros 17.00-18.00 41,98 euros 18.00-19.00 83,06 euros 19.00-20.00 106,6 euros 20.00-21.00 108,26 euros 21.00-22.00 109,81 euros 22.00-23.00 106,99 euros 23.00-24.00 104,65 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.