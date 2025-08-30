El precio del butano para la primera semana de septiembre

A. Pedroche Sábado, 30 de agosto 2025, 07:52 Comenta Compartir

La bombona de butano es un producto indispensable durante todo el año en millones de hogares españoles. Lo ha sido durante el verano, pese a que no ha hecho falta encender la calefacción con las altas temperaturas propias de estos meses. Ahora con la llegada de septiembre su presencia va a continuar siendo igual de necesaria. Puede que incluso más. Como nos ha acompañado toda la vida, podemos tender a pensar que la bombona de butano únicamente la continúan utilizando los más mayores. Todo lo contrario. Debido a la inflación, las nuevas generaciones lo ven como una solución económica y accesible. Por ello, su precio es importante para la economía doméstica. El coste de este producto está regulado y se actualiza de manera bimestral.

Fue en julio cuando se actualizó por última vez. En esa revisión su precio se redujo un 5%, fijándose en 17,11 euros, según publicó el Ministerio para la Transición Ecológica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Hasta entonces, su coste era de 17,67 euros para una bombona de 12,5 kilos. Sin duda, una gran noticia para los consumidores.

Este descenso del precio en la última revisión se debe a la bajada en las cotizaciones de las materias primas (-14,86%), que compensa con creces el incremento de los fletes (+30,59%), informaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Así pues, el precio de 17,11 euros será el que marque la bombona de butano para esta primera semana de septiembre. Eso sí, debido a que se cumplirán dos meses desde su última actualización, en el tercer martes de este mes (día 16) volverá a ponerse al día. Está por ver si sube o desciende. Aunque la tendencia indica que irá a la baja.

En la actualidad, anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso, ya que desde 2010 hasta 2021 el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25%.

Cómo se calcula su precio

Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar. Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

En el presente bimestre deja de aplicarse el incremento temporal de 20 céntimos de euro por envase de 12,5 kilogramos sobre la limitación temporal del 5% del incremento máximo del precio sin impuesto, previsto para acelerar la incorporación en el precio final del incremento del nuevo valor del coste de comercialización regulado en esa orden, al haberse producido la amortización total de dicho coste.