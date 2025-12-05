Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza de la dana cita a declarar al jefe de la emergencia 15 meses después de la tragedia
Aceite de oliva en una almazara. LP

El dueño de una almazara anticipa el precio del aceite de oliva esta Navidad y avanza un cambio en 2026

Antonio Velasco, socio fundador de Quaryat Dillar, aclara si se mantendrá la estabilidad en la compraventa de AOVE

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:30

Comenta

La campaña de Navidad de los productos alimenticios está en pleno apogeo y, una vez iniciado el mes de diciembre, una de las grandes preocupaciones para la economía familiar es la oscilación de precios en productos básicos y, en Navidad, también de lujo. Tras unos años en los que comprar aceite de oliva virgen extra se convirtió en algo prohibitivo en muchos hogares, la campaña de 2025 aterriza con el AOVE a precios asequibles, rondando poco más de cuatro euros por litro, lejos de los máximos históricos de hace solo un par de años.

Sin embargo, los expertos en el sector lanzan ya las predicciones que la evolución del precio del aceite puede tener en las próximas semanas. El dueño de una almazara de Granada sugiere que «los precios van a seguir sin grandes cambios en diciembre, aunque sí que podría haber un repunte a principios de 2026», explica Antonio Velasco, cofundador y dueño de Quaryat Dillar.

Velasco explica que habían arrancado el año con expectativas de una campaña «bastante buena», aunque ese pronóstico se ha ido diluyendo: «Ahora no parece que vaya a ser tan buena», admite en una entrevista concedida a ideal.es. Según el empresario, la climatología está jugando en su contra, con meses secos y una falta de lluvia generalizada que han afectado gran parte del olivar, lo que puede mermar la producción.

Por ello, aunque diciembre de 2025 podría cerrar con estabilidad en el precio del AOVE, de cara a enero y febrero de 2026 la tendencia podría girar al alza. Sin embargo, Velasco subraya que «no vamos a volver a ver precios tan altos como hace dos años», cuando el AOVE se disparó por encima de los 10 euros/litro.

A fecha de 1 de diciembre, en los supermercados es fácil encontrar ofertas por debajo de los cinco euros:

-Mercadona: 4,65 euros el litro (Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado botella de 1 litro).

Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado 3 litros: 13,70 euros.

-Consum: 4,65 euros (Aceite Oliva Virgen Extra botella 1 litro).

Aceite Oliva Virgen Extra Consum garrafa 3 litros: 13,70 euros.

-Carrefour: 4,64 euros (Aceite de Oliva Virgen Extra Carrefour Extra 1 litro).

Aceite De Oliva Virgen Extra Aromas Del Sur 5 litros: 23,95 euros. (Precio en carrefour.es)

-Eroski: 4,65 euros (Aceite De Oliva Virgen Extra Eroski, botella 1 litro).

Aceite De Oliva Virgen Extra Eroski, garrafa 3 Litros: 13,70 euros.

-Dia: 4,65 euros (Aceite de Oliva Virgen Extra La Almazara Del Olivar de Dia botella 1 litro).

Aceite De Oliva Virgen Extra La Almazara Del Olivar De Dia Garrafa 3 litros: 13,70 euros.

-Hipercor: 4,85 euros (El Corte Inglés Aceite De Oliva Virgen Extra botella 1 litro).

El Corte Ingles Aceite De Oliva Virgen Extra Garrafa 5 litros: 23,85 euros.

-Alcampo: 4,83 euros (Fruto Del Sur Aceite de Oliva Virgen Extra botella de 1 litro).

Fruto Del Sur Aceite De Oliva Virgen Extra Garrafa de 5 litros: 23,91 euros.

-Lupa: 4,65 euros (Aceite Alteza Oliva Virgen Extra 1 litro).

Aceite Oliva Virgen Extra garrafa de 5 Litros Cieloliva: 23 euros.

