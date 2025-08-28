Los posibles nombres (más allá del Bronco) que Ford maneja para su nuevo coche de Almussafes

El nombre del nuevo vehículo que Ford fabricará en Almussafes a partir de 2027 es otra de las principales dudas que sobrevuela sobre la industria de la automoción ... valenciana. Aunque se trate de una cuestión secundaria, el sector ansía ponerle nombre al deseo que llevan varios años esperando.

Desde el primer momento se habla de que el nuevo modelo recibirá la nomenclatura de Bronco Sport al compartir ciertas similitudes con el Bronco tradicional, que se fabrica en Estados Unidos. Tanto los proveedores como los empleados de la fábrica han adoptado esa nomenclatura de forma oficiosa para denominar al futuro coche que se producirá en la Ribera. No obstante, desde la marca nunca han confirmado que esa fuera la nomenclatura oficial del próximo vehículo que aterrizará en la Comunitat.

De hecho, ahora se suman nuevas alternativas a ese nombre después de que la firma del óvalo registrase cinco nuevas nomenclaturas posibles para su futuro coche en el registro de patentes, como desveló el medio alemán Auto Motor und Sport.El pasado 5 de agosto Ford registró en la Oficina de Patentes de Estados Unidos (USPTO) y la Oficina Europea de Patentes (EUIPO) cinco nuevos nombres, con los que bautizará a los modelos, componentes y piezas que utilizará de ahora en adelante.

De tal forma, alguno de los cinco nuevos nombres podría ser el que se designase para el modelo que se fabricará en Almussafes. La opción del «Bronco Sport» ya no es la única que se encuentra en las quinielas. Los nuevos nombres que la compañía ha registrado en las oficinas de patente son: Mythic, Fuze, Fathom, Hyve y Granada.

Cualquiera de ellos podría ser el elegido para el vehículo multienergía global del que se pretenden producir algo más de 200.000 unidades, según las últimas previsiones que ofrece el sector, que ya distan en 100.000 unidades respecto a las anunciadas en primera instancia por la compañía.