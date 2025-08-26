Ford Almussafes vuelve de las vacaciones con el doble de días de parón que el año pasado

Los trabajadores de Ford Almussafes regresarán este jueves a sus puestos de trabajo para afrontar una segunda parte del curso en la que la ... producción se mantendrá en mínimos históricos. Lo harán con dos meses -septiembre y octubre- repletos de parones en el calendario como consecuencia del mecanismo RED, que entró en vigor a principio de año para evitar la pérdida de puestos de trabajo hasta la llegada del nuevo vehículo que la firma del óvalo ha prometido construir a partir de 2027 en su factoría de la Ribera.

En concreto, la producción en la planta de vehículos se detendrá durante trece días hasta noviembre, lo que supone que los trabajadores únicamente vayan a trabajar cuatro días a la semana en el mejor de los casos. Desde el arranque de 2025 la plantilla ha ido acumulando jornadas de parón debido a la disminución de la producción y al excedente de plantilla que existe en la actualidad.

No obstante, la cifra de jornadas en las que no se producirán coches en Almussafes durante los dos próximos meses resulta más llamativa si se compara con los días de parón a los que tuvieron que hacer frente los empleados de la firma del óvalo tras su regreso de vacaciones del pasado curso.

A pesar de que el año pasado la planta valenciana también atravesaba un ERTE que afectaba a 996 personas y todavía negociaba las salidas de algo más de 600 empleados, tan solo se contabilizaron siete días de parón en la fábrica de vehículos, la mitad de los que parará la producción este año si se tiene en cuenta que el día 9 de octubre no habrá ningún tipo de actividad en la planta al ser festivo en la Comunitat.

La empresa y la representación social han acordado este martes, en la comisión de seguimiento del ERTE, que se detenga la producción de vehículos los días 1, 8, 15, 22, 29 y 30 de septiembre y los días 1, 2, 3, 10, 13, 20 y 27 de octubre.

La situación en la planta de motores será distinta a la que se vivía en septiembre de 2024, pues entonces era mucho mayor el número de jornadas que la producción se detenía en esa planta que en la de vehículos. Ahora, tras la pérdida progresiva de varios turnos de trabajo en la recta final del curso pasado, la fábrica de motores solo suma una jornada de parón (1 de septiembre) tras el regreso del periodo vacacional.

En total, entre septiembre y octubre la fábrica de Ford Almussafes producirá a pleno rendimiento la mitad de los días que podría hacerlo (31 de 61 posibles), por lo que las cifras de producción con vistas a final de año no son demasiado halagüeñas. Antes del inicio de las vacaciones, los datos de producción superaban ligeramente los 60.000 vehículos, de modo que la producción anual podría quedarse incluso por debajo de las 100.000 unidades.