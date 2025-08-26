Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Puerta de acceso a la fábrica de Ford Almussafes. Irene Marsilla

Ford Almussafes vuelve de las vacaciones con el doble de días de parón que el año pasado

La firma añade al calendario del mecanismo RED trece jornadas entre septiembre y noviembre en las que no se producirán vehículos

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Martes, 26 de agosto 2025, 19:40

Los trabajadores de Ford Almussafes regresarán este jueves a sus puestos de trabajo para afrontar una segunda parte del curso en la que la ... producción se mantendrá en mínimos históricos. Lo harán con dos meses -septiembre y octubre- repletos de parones en el calendario como consecuencia del mecanismo RED, que entró en vigor a principio de año para evitar la pérdida de puestos de trabajo hasta la llegada del nuevo vehículo que la firma del óvalo ha prometido construir a partir de 2027 en su factoría de la Ribera.

