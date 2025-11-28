El 40% de las plantas de cogeneración de la Comunitat están paradas por falta de inversión

La cogeneración se desvanece en la Comunitat Valenciana. La paralización de 60 de las 149 plantas que utilizan este sistema de producción simultánea de calor ... y electricidad en la región por la falta de inversión del Ministerio para la Transición Energética la está empujando a tener un papel cada vez más residual. De los 557 megavatios (MW) instalados, únicamente quedan operativos 383, lo que perjudica económicamente a industrias como la cerámica, la química o la alimentaria, según denuncian desde la Asociación Española de Cogeneración (Acogen).

Antes de entrar en las consecuencias de esta parada, cabe recordar que el combustible mayoritariamente usado para conseguir la electricidad y el calor conjuntamente es el gas natural, un material considerado no renovable, aunque también se pueden emplear otras fuentes como la biomasa o el biogás. Sin embargo, al generar conjuntamente electricidad y calor, se ahorra hasta un 30% de energía respecto a si se hiciera de manera separada, lo que también disminuye las emisiones de CO2.

La reducción de plantas activas ha conllevado también una bajada en el peso de esta tecnología en el mix eléctrico valenciano. Así, ha pasado de representar el 9% en 2019 al 6% en la actualidad, según los datos de Red Eléctrica. Estas proyecciones coinciden con las realizadas por el Ministerio de Transición Ecológica en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.

Precisamente en este documento también se recogen una serie de medidas para promover una transición en la cogeneración de alta eficiencia. Entre ellas, se propone la convocatoria de un calendario plurianual de subastas para determinar las retribuciones a la cogeneración. Pero las subastas siguen sin convocarse, según denuncian desde Acogen, y esta ausencia de marco de inversión es el que desencadena el cierre de plantas. Por ello, la asociación reclama la publicación inmediata del marco de subastas 2025-2027.

«Esta parálisis está costando empleo, inversión y competitividad industrial», señala el director general de Acoge, Javier Rodríguez, que advierte del riesgo de que se detengan 16 plantas adicionales entre 2025 y 2027.

La previsión del ministerio es que estas subastas se lleven a cabo en el primer semestre de 2026. En ellas se adjudicarán 1.200 MW de cogeneración hasta 2027. Las cogeneraciones que operen con gas natural tendrán una vida útil regulatoria de 10 años y las que lo hagan con biomasa, de 20 años, según el ministerio del ramo.