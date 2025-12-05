Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un buque atracado en el puerto de Valencia, en julio de 2022. Ivan Arlandis.

Placas fotovoltaicas en alta mar: la propuesta del puerto de Valencia para reducir sus residuos de CO2

El espacio logístico marítimo emitió 172 toneladas de dióxido de carbono en 2024

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:22

El puerto de Valencia quiere aprovechar cada rincón de sus instalaciones que esté libre para seguir avanzando hacia la eficiencia energética y la descarbonización. Así ... pues, está estudiando distintas alternativas, como la electrificación de los muelles donde atracan los buques o la instalación de placas fotovoltaicas en suelo transitable y en las paredes verticales de las barreras de contención. Pero, sin duda, la medida más llamativa que se plantea es colocar paneles solares en aguas abiertas y expuestas.

