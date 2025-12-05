Placas fotovoltaicas en alta mar: la propuesta del puerto de Valencia para reducir sus residuos de CO2

El puerto de Valencia quiere aprovechar cada rincón de sus instalaciones que esté libre para seguir avanzando hacia la eficiencia energética y la descarbonización. Así ... pues, está estudiando distintas alternativas, como la electrificación de los muelles donde atracan los buques o la instalación de placas fotovoltaicas en suelo transitable y en las paredes verticales de las barreras de contención. Pero, sin duda, la medida más llamativa que se plantea es colocar paneles solares en aguas abiertas y expuestas.

Esta idea pretende contribuir al objetivo de no emitir toneladas netas de CO2 en los puertos de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) —que incluye a los de Valencia, Gandia y Sagunt— en 2035, tal y como ha anunciado la presidenta de la entidad pública marítima, Mar Chao, este jueves en la presentación del plan Net Zero Emissions. Los datos recabados en 2024 desprenden que el puerto de Valencia emitió 172 toneladas de CO2, a lo que hay que sumar las 21 del de Sagunt y las 2 del de Gandia.

Durante la intervención posterior a la presidenta, el jefe de Transición Ecológica, Federico Torres, se ha referido a la instalación de paneles solares en aguas abiertas como «el verdadero bombazo a escala portuaria» para reducir las emisiones. «Cofrentes se podría plantear si seguir o no seguir», ha esgrimido, en referencia al buen resultado que prevé de esta alternativa energética. Además, ha enfatizado en la necesidad de utilizar «espacios ociosos, que no sirven para nada desde el punto de vista energético, como las aceras, donde hay centenares de metros cuadrados aprovechables».

Hace unos días, la compañía energética Naturgy ya había anunciado el proyecto de fotovoltaica flotante en las instalaciones del puerto valenciano. Así, se desarrollarán dos unidades de 500 kilovatios para operar en entornos oceánicos, que comenzarán a probarse en marzo de 2026.

La presidenta de la APV ha reivindicado las acciones que la entidad pública lleva años realizando para avanzar hacia la descarbonización. Estas han ayudado a que la huella de carbono se haya reducido alrededor de un 30% desde 2008. «No es algo nuevo que nos hayamos sacado de la chistera; es la línea en la que llevamos trabajando desde hace años», ha expresado.

De las 172 toneladas de CO2 emitidas por el puerto de Valencia el año pasado, 104 pertenecían a los buques, lo que supone el 60% del total. Las terminales, por su parte, emitieron 37 toneladas, el 21%, mientras que el transporte terrestre otras 22, lo que equivale al 12%. El resto de emisiones eran de otros servicios.

Con vistas a 2035, la APV está trabajando en mejorar la red ferroviaria del puerto de Valencia, para que esté electrificada con el ancho internacional, y la de Sagunt. Además, se están creando autopistas ferroviarias y marítimas, así como acuerdos para la promoción de corredores verdes. En total, la inversión asciende hasta los 900 millones de euros, de los cuales la APV aporta 605 y las entidades privadas 295.