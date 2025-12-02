Última hora de la peste porcina: se buscan más jabalíes contagiados tras encontrar otros 7 muertos Los servicios veterinarios oficiales de Cataluña, en colaboración con el Ministerio y la UME, han delimitado una zona de control y vigilancia en un radio de 20 kilómetros en torno a los casos detectados

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado el positivo del virus de peste porcina africana (PPA) en otros 7 jabalíes muertos en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), que se suman a los 2 primeros positivos de la pasada semana, según ha informado el Ministerio de Agricultura este martes.

Con estos nuevos positivos se confirma la presencia de la enfermedad en un total de 9 animales salvajes, todos en la misma zona, y cuyos positivos se han notificado a la Comisión Europea y a la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA), explica Europa Press.

Los servicios veterinarios oficiales de Cataluña, en colaboración con el Ministerio, han delimitado una zona de control y vigilancia en un radio de 20 kilómetros en torno a los casos detectados. Para evitar su expansión a explotaciones porcinas -hasta el momento solo incide en jabalíes silvestres-, la Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha incorporado a estos trabajos de encapsulamiento, en los que se busca la existencia de otros jabalíes que puedn estar infectados. Así, según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se han desplegado 117 militares con tres estaciones descontaminación, siete equipos de captura en condiciones de bioseguridad y uno de drones para la localización de animales en animales con capacidad de visión nocturna, entre otros.

El foco, en la montaña de Collserola

El foco está puesto en la montaña de Collserola -donde se localizaron el viernes los primeros casos-, que bordea Barcelona y varios municipios de su área metropolitana y que cuenta con una numerosa población de jabalíes. Esta enfermedad no afecta a los humanos, pero es muy contagiosa entre los puercos y presenta un 90% de mortalidad entre ellos, de ahí que sea muy relevante para la economía catalana.

¿Bajada de precios?

España es el primer productor de carne de cerdo en la Unión Europea y el tercero a nivel mundial, con más de 4,9 millones de toneladas anuales y un sector que representa el 14% de la producción agraria nacional. Según explica la OCU, en el peor escenario -si el virus alcanzara alguna granja porcina-, podrían establecerse restricciones comerciales internacionales a la exportación de los derivados del cerdo desde alguna región del país, lo que podría provocar una bajada del precio de la carne de cerdo en España, por tener que asumir el consumo de la que no se vende fuera.