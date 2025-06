La Seguridad Social suma años de cotización sin trabajar a quienes lo hayan hecho menos de 25 años para no perjudicar su pensión Si hay meses en los que no existe ninguna cotización registrada, el sistema permite cubrir hasta 48 meses con la base mínima de cotización vigente

Uno de los grandes retos a los que se enfrentan muchos trabajadores al acercarse la jubilación es comprobar que tienen lagunas en su historial laboral. Es decir, periodos sin cotización que podrían reducir notablemente la cuantía de su pensión. Para mitigar ese impacto, la Seguridad Social contempla un mecanismo llamado integración de lagunas, una herramienta que permite añadir meses cotizados de forma ficticia en los tramos donde no se trabajó, especialmente útil para quienes no alcanzan una carrera laboral extensa.

Antes de entrar en materia, conviene recordar que, en términos técnicos, al calcular la pensión de jubilación en 2025 se tendrán en cuenta los últimos 25 años cotizados (300 meses), contados hacia atrás desde el denominado 'hecho causante', que es la fecha en la que se cesa en el trabajo o en la que se solicita la jubilación si han transcurrido más de tres meses desde el cese.

Durante ese proceso, si hay meses en los que no existe ninguna cotización registrada —por ejemplo, debido al desempleo o una interrupción en la carrera profesional— el sistema permite cubrir hasta 48 meses con la base mínima de cotización vigente para un trabajador de 18 años, que en 2025 es de 1.323 euros. Esto significa que, aunque no se haya trabajado en esos periodos, computarán como si se hubiese cotizado esa cantidad mensual.

Cuando el número de meses sin cotización supera ese umbral, los siguientes se integran al 50%, es decir, con 661,50 euros por mes. Este sistema suaviza los efectos negativos de las carreras laborales intermitentes, y resulta clave para personas que han trabajado de forma discontinua o en sectores con alta temporalidad.

Hay que tener en cuenta que si en un mes se ha trabajado solo una parte, se podrá aplicar la integración proporcional al resto de los días, siempre que la base total de ese mes no supere la mínima fijada. En cambio, no se podrá aplicar esta fórmula si la empresa no cumplió con su deber de cotizar, ya que en ese caso no se considera laguna, sino una infracción.

Mejoras para mujeres y padres en 2026

Tal y como explican desde Campmany Abogados, a partir de 2026, la normativa contempla una ampliación de esta ayuda para las mujeres. Se podrán rellenar hasta 60 meses al 100% y 24 adicionales al 80%, antes de pasar al tramo que se integra al 50%. Esta medida busca compensar las interrupciones laborales más frecuentes por maternidad u otras cargas familiares.

Los hombres también podrán acogerse a esta mejora si su historial de cotización se vio reducido a raíz del nacimiento o adopción de hijos, aunque deberán cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, si los hijos nacieron antes de 1995, tendrán que haber dejado de cotizar al menos 120 días entre los nueve meses anteriores y los tres años posteriores al nacimiento o adopción. En el caso de los nacimientos a partir de 1995, se exige una reducción del 15% en las cotizaciones durante los dos años siguientes respecto al mismo periodo anterior.

Los autónomos también pueden integrar lagunas

Hasta hace poco, los trabajadores por cuenta propia no tenían acceso a este mecanismo. Pero tal y como recuerdan desde el citado despacho, desde el 18 de marzo de 2023, los autónomos también pueden cubrir lagunas, aunque con condiciones: solo podrán hacerlo tras un cese de actividad y durante un máximo de seis meses posteriores a ese cese. La base aplicable en este caso será de 960,60 euros, inferior a la de los asalariados, pero supone un avance importante en la protección social del colectivo. Si se producen varios ceses, podrá aplicarse el mismo sistema tras cada uno.