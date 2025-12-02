La Seguridad Social paga 937,2 euros al mes de media a las beneficiarias de la pensión de viudedad Esta pensión es la principal para casi 1,5 millones de personas, de las que el 95,7% son mujeres

La Seguridad Social ha destinado este mes de noviembre la cifra récord de 13.720 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6% más que en igual mes de 2024. De ellos, 2.202 millones de euros han ido a las pensiones de viudedad, un 4,1% más con respecto a hace un año.

De esta manera, la pensión media de viudedad se situó en noviembre en 937,2 euros mensuales, un 4,3% más que en el mismo mes de 2024. Esta pensión es la principal para casi 1,5 millones de personas, de las que el 95,7% son mujeres.

La pensión, incluida el importe de la pensión mínima, se revaloriza al comienzo de cada año, y se garantizan cuantías mínimas mensuales, que variarán en función de que el pensionista haya cumplido determinada edad y de que tenga o no familiares a su cargo, siempre que no supere el límite de ingresos establecido.

Este mes, paga extra

La pensión de viudedad se abona a los beneficiarios mensualmente, con dos pagas extraordinarias al año, que se hacen efectivas con las mensualidades de junio y noviembre, salvo en los casos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, en que están prorrateadas dentro de las doce mensualidades ordinarias.

Este año, en el cómputo tal de todas las pensiones, se han destinado 13.400 millones de euros a la paga extra de Navidad. Los pensionistas cobran la paga extra en noviembre y no en diciembre, como la mayor parte de los trabajadores, porque se tiene en cuenta como periodo de generación del derecho del 1 de junio al 30 de noviembre. En el caso de la extraordinaria de verano, se contabiliza del 1 de diciembre al 31 de mayo y se cobra en junio.

La pensión está sujeta a tributación en los términos establecidos en las normas reguladoras del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y sometida, en su caso, al sistema general de retenciones a cuenta del impuesto, con la siguiente excepción: estará exenta si deriva de actos de terrorismo.

Cuantía media de las pensiones en septiembre de 2025

Así, el listado de la pensión media en noviembre de 2025 queda así:

• Pensión media del sistema (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares): 1.316,7 euros

• Pensión media de jubilación: 1.511,51 euros mensuales

• Pensión media de jubilación en el Régimen General: 1.669,9 euros mensuales

• Pensión media de jubilación en el Régimen de Autónomos: 1.012,5 euros mensuales

• Pensión media de viudedad: 937,2 euros

• Pensión media más alta (Minería del Carbón): 2.911 euros al mes

• Pensión media de las nuevas altas: 1.620,7 euros

• Pensión media de las nuevas altas en el Régimen General: 1.725,9 euros

Cuantía mínima de las pensiones en 2025

• Titulares con 65 años o más:

- Con cónyuge a cargo: 1.127,20 euros mensuales.

- Con cónyuge no a cargo: 829,70 euros mensuales.

- Sin cónyuge (unipersonal): 874,10 euros mensuales.

• Titulares menores de 65 años:

- Con cónyuge a cargo: 1.127,20 euros mensuales.

- Con cónyuge no a cargo: 772,90 euros mensuales.

- Sin cónyuge (unipersonal): 817,70 euros mensuales.

• Gran invalidez:

- Con cónyuge a cargo: 1.690,70 euros mensuales.

- Con cónyuge no a cargo: 1.244,50 euros mensuales.

- Sin cónyuge (unipersonal): 1.311,10 euros mensuales.

Pensiones mínimas de incapacidad permanente

Se verán beneficiadas 138.000 prestaciones de incapacidad permanente, con las siguientes cuantías provisionales:

• Gran invalidez:

- Con cónyuge a cargo: 1.690,70 euros mensuales.

- Con cónyuge no a cargo: 1.244,50 euros mensuales.

- Sin cónyuge (unipersonal): 1.311,10 euros mensuales.

• Absoluta:

- Con cónyuge a cargo: 1.127,20 euros mensuales.

- Con cónyuge no a cargo: 829,70 euros mensuales.

- Sin cónyuge (unipersonal): 874,10 euros mensuales.

• Total (de 60 a 64 años):

- Con cónyuge a cargo: 1.127,20 euros mensuales.

- Con cónyuge no a cargo: 772,90 euros mensuales.

- Sin cónyuge (unipersonal): 817,70 euros mensuales.

• Derivada de enfermedad común (menor de 60 años):

- Con cónyuge a cargo: 644,30 euros mensuales.

- Con cónyuge no a cargo: 638,80 euros mensuales.

- Sin cónyuge (unipersonal): 644,30 euros mensuales.

Pensiones de viudedad

• Titular con cargas familiares: 1.127,20 euros mensuales.

• Titular con 65 años o más o con discapacidad superior al 65%: 874,10 euros mensuales.

• Titular entre 60 y 64 años: 817,70 euros mensuales.

• Titular menor de 60 años sin cargas: 662,20 euros mensuales.

Pensiones de orfandad, en favor de familiares y otras prestaciones

• Las pensiones mínimas por orfandad se prevén en 267,40 euros al mes, beneficiando a aproximadamente 144.725 personas.

• En el caso de las pensiones en favor de familiares, el importe estimado también será de 267,40 euros mensuales, llegando a 22.751 beneficiarios.

• Las pensiones bajo el régimen SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez) tienen una cuantía mensual estimada de 551,40 euros, beneficiando a unas 206.579 personas.

La pensión de jubilación llega a los 10.000 millones

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de noviembre correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global que, por primera vez, superó los 10.000 millones de euros. Por su parte, la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.271 millones (+10,1%); la de orfandad, a 177,5 millones de euros (+3,9%), y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,6 millones (+6,3%).