La Seguridad Social paga 937,2 euros al mes de media a las beneficiarias de la pensión de viudedad
Esta pensión es la principal para casi 1,5 millones de personas, de las que el 95,7% son mujeres
Valencia
Martes, 2 de diciembre 2025, 01:02
La Seguridad Social ha destinado este mes de noviembre la cifra récord de 13.720 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6% más que en igual mes de 2024. De ellos, 2.202 millones de euros han ido a las pensiones de viudedad, un 4,1% más con respecto a hace un año.
De esta manera, la pensión media de viudedad se situó en noviembre en 937,2 euros mensuales, un 4,3% más que en el mismo mes de 2024. Esta pensión es la principal para casi 1,5 millones de personas, de las que el 95,7% son mujeres.
La pensión, incluida el importe de la pensión mínima, se revaloriza al comienzo de cada año, y se garantizan cuantías mínimas mensuales, que variarán en función de que el pensionista haya cumplido determinada edad y de que tenga o no familiares a su cargo, siempre que no supere el límite de ingresos establecido.
Este mes, paga extra
La pensión de viudedad se abona a los beneficiarios mensualmente, con dos pagas extraordinarias al año, que se hacen efectivas con las mensualidades de junio y noviembre, salvo en los casos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, en que están prorrateadas dentro de las doce mensualidades ordinarias.
Este año, en el cómputo tal de todas las pensiones, se han destinado 13.400 millones de euros a la paga extra de Navidad. Los pensionistas cobran la paga extra en noviembre y no en diciembre, como la mayor parte de los trabajadores, porque se tiene en cuenta como periodo de generación del derecho del 1 de junio al 30 de noviembre. En el caso de la extraordinaria de verano, se contabiliza del 1 de diciembre al 31 de mayo y se cobra en junio.
La pensión está sujeta a tributación en los términos establecidos en las normas reguladoras del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y sometida, en su caso, al sistema general de retenciones a cuenta del impuesto, con la siguiente excepción: estará exenta si deriva de actos de terrorismo.
Cuantía media de las pensiones en septiembre de 2025
Así, el listado de la pensión media en noviembre de 2025 queda así:
• Pensión media del sistema (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares): 1.316,7 euros
• Pensión media de jubilación: 1.511,51 euros mensuales
• Pensión media de jubilación en el Régimen General: 1.669,9 euros mensuales
• Pensión media de jubilación en el Régimen de Autónomos: 1.012,5 euros mensuales
• Pensión media de viudedad: 937,2 euros
• Pensión media más alta (Minería del Carbón): 2.911 euros al mes
• Pensión media de las nuevas altas: 1.620,7 euros
• Pensión media de las nuevas altas en el Régimen General: 1.725,9 euros
Cuantía mínima de las pensiones en 2025
• Titulares con 65 años o más:
- Con cónyuge a cargo: 1.127,20 euros mensuales.
- Con cónyuge no a cargo: 829,70 euros mensuales.
- Sin cónyuge (unipersonal): 874,10 euros mensuales.
• Titulares menores de 65 años:
- Con cónyuge a cargo: 1.127,20 euros mensuales.
- Con cónyuge no a cargo: 772,90 euros mensuales.
- Sin cónyuge (unipersonal): 817,70 euros mensuales.
• Gran invalidez:
- Con cónyuge a cargo: 1.690,70 euros mensuales.
- Con cónyuge no a cargo: 1.244,50 euros mensuales.
- Sin cónyuge (unipersonal): 1.311,10 euros mensuales.
Pensiones mínimas de incapacidad permanente
Se verán beneficiadas 138.000 prestaciones de incapacidad permanente, con las siguientes cuantías provisionales:
• Absoluta:
- Con cónyuge a cargo: 1.127,20 euros mensuales.
- Con cónyuge no a cargo: 829,70 euros mensuales.
- Sin cónyuge (unipersonal): 874,10 euros mensuales.
• Total (de 60 a 64 años):
- Con cónyuge a cargo: 1.127,20 euros mensuales.
- Con cónyuge no a cargo: 772,90 euros mensuales.
- Sin cónyuge (unipersonal): 817,70 euros mensuales.
• Derivada de enfermedad común (menor de 60 años):
- Con cónyuge a cargo: 644,30 euros mensuales.
- Con cónyuge no a cargo: 638,80 euros mensuales.
- Sin cónyuge (unipersonal): 644,30 euros mensuales.
Pensiones de viudedad
• Titular con cargas familiares: 1.127,20 euros mensuales.
• Titular con 65 años o más o con discapacidad superior al 65%: 874,10 euros mensuales.
• Titular entre 60 y 64 años: 817,70 euros mensuales.
• Titular menor de 60 años sin cargas: 662,20 euros mensuales.
Pensiones de orfandad, en favor de familiares y otras prestaciones
• Las pensiones mínimas por orfandad se prevén en 267,40 euros al mes, beneficiando a aproximadamente 144.725 personas.
• En el caso de las pensiones en favor de familiares, el importe estimado también será de 267,40 euros mensuales, llegando a 22.751 beneficiarios.
• Las pensiones bajo el régimen SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez) tienen una cuantía mensual estimada de 551,40 euros, beneficiando a unas 206.579 personas.
La pensión de jubilación llega a los 10.000 millones
Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de noviembre correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global que, por primera vez, superó los 10.000 millones de euros. Por su parte, la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.271 millones (+10,1%); la de orfandad, a 177,5 millones de euros (+3,9%), y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,6 millones (+6,3%).