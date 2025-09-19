Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un jugador se lleva más de 147.099 euros con La Bonoloto de este viernes en el municipio donde vivía un famoso futbolista y una conocida cantante
J.P.REINA

La Seguridad Social paga 516,78 euros al mes a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital

El IMV llega a 764.905 hogares en los que viven 2.335.553 personas

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:34

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en agosto -último mes contabilizado- a 764.905 hogares en los que viven 2.335.553 personas, según la estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 516,78 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 426 millones de euros.

El 41,1% de los beneficiarios son niños y adolescentes, 959.891, por lo que se da respuesta a uno de los objetivos principales del IMV que es combatir la pobreza infantil. En más de dos tercios de los hogares cubiertos por el IMV conviven menores de edad, en concreto el 68,7%. En total, hay 525.810 hogares con menores, de los que 130.945 son monoparentales, es decir, se constituyen por un solo adulto (normalmente mujer) que está a cargo de menores.

Una de las principales herramientas de lucha contra el riesgo de pobreza infantil es el complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del Ingreso Mínimo Vital. En agosto, el IMV con este complemento ha llegado a 535.235 unidades de convivencia. Esta modalidad de IMV supone una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años; y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. La cuantía media del complemento en agosto ha sido de 67,85 euros por cada menor y de 125,12 euros por hogar con menores.

Desde su puesta en marcha, el IMV ha llegado a 1.084.489 hogares y beneficiado a 3.221.358 personas, de los cuáles 1,4 millones son niños, niñas y adolescentes, el 43,3% del total.

¿Quién puede cobrar el Ingreso Mínimo Vital?

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.

Requisitos para cobrarlo:

-Tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada durante el último año, salvo excepciones (los menores incorporados a la unidad de convivencia, las víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual y las mujeres víctimas de violencia de género).

-Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, lo cual se acredita teniendo en consideración el patrimonio neto, los activos no societarios y el nivel de ingresos y rentas.

-Que la unidad de convivencia esté formada, al menos, desde hace seis meses.

Además de estos requisitos generales, deben reunirse una serie de condiciones referidas a sus circunstancias personales y/o a las de su unidad de convivencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  2. 2

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  3. 3 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla
  4. 4

    Polo despreció el mail de las 18.43 horas sobre el enorme caudal del Poyo: «¿A quién iba a llamar?
  5. 5 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  6. 6 La promesa de Morientes a la afición del Valencia CF: «Tengo que daros lo que os quité»
  7. 7

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  8. 8 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer
  9. 9 Colapso en el by-pass, la V-30 y en diversas calles de Valencia en la tarde de este viernes
  10. 10 Detenido el conductor del patinete que huyó tras atropellar a una mujer de 70 años en Torrent

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Seguridad Social paga 516,78 euros al mes a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital

La Seguridad Social paga 516,78 euros al mes a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital