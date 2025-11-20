Así quedarían las pensiones mínimas en 2026 con el nuevo cálculo del IPC Las prestaciones contributivas se revalorizarán un 2,7% si se confirma la previsión de la Fundación de las Cajas de Ahorros

Andoni Torres Valencia Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:06 | Actualizado 23:44h.

La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ha revisado al alza sus previsiones de IPC hasta una tasa del 2,8% en diciembre, dos décimas más que en la anterior estimación, y ha situado la media de inflación del periodo diciembre 2024-noviembre 2025, utilizada para la actualización de las pensiones contributivas, en el entorno del 2,7%.

El porcentaje definitivo de revalorización dependerá del comportamiento que tenga el IPC este mes de noviembre y que se conocerá el 12 de diciembre.

Las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital no aplican este porcentaje, ya que la última reforma de las pensiones estableció que se incrementarán hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal, hasta alcanzar en el año 2027 casi 8.300 euros anuales (592 euros mensuales) con una estimación de incremento en 4 años (entre 2024 y 2027) del 22%. En enero de 2025 subieron un 9%.

Teniendo en cuenta esta previsión, y a la espera del dato definitivo del IPC, así quedarían las cuantías mínimas de las pensiones contributivas con la subida del 2,7% a partir del 1 de enero:

Jubilación con 65 años o más:

-Con cónyuge a cargo: 16.211 euros anuales

-Sin cónyuge: 12.569 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 11.932 euros anuales

Jubilación con menos de 65 años:

-Con cónyuge a cargo: 16.212 euros anuales

-Sin cónyuge: 11.760 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 11.116 euros anuales

Jubilación con 65 años o más procedente de gran invalidez:

-Con cónyuge a cargo: 24.313 euros anuales

-Sin cónyuge: 18.857 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 17.900 euros anuales

Incapacidad permanente de gran invalidez:

-Con cónyuge a cargo: 24.317 euros anuales

-Sin cónyuge: 18.857 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 17.900 euros anuales

Incapacidad absoluta o total de los titulares de 65 años o más:

-Con cónyuge a cargo: 16.212 euros anuales

-Sin cónyuge: 12.571 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 11.933 euros anuales

Incapacidad total de los titulares de entre 60 y 64 años:

-Con cónyuge a cargo: 16.212 euros anuales

-Sin cónyuge: 11.760 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 11.117 euros anuales

Incapacidad total derivada de una enfermedad común para menores de 60 años:

-Con cónyuge a cargo: 9.268 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 9.268 euros anuales

-Y sin cónyuge: 9.189 euros anuales

Incapacidad parcial del régimen de accidentes de trabajo de los titulares de 65 años o más:

-Con cónyuge a cargo: 16.212 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 12.571 euros anuales

-Y sin cónyuge: 11.933 euros anuales

Viudedad:

-Con cargas familiares: 16.212 euros anuales

-Mayores de 65 años o con discapacidad igual o superior al 65%: 12.571 euros anuales

-Titulares de entre 60 y 64 años: 11.760 euros anuales

-Menores de 60 años sin cargas: 9.525 euros anuales

Orfandad:

-Por beneficiario: 3.846 euros anuales

-Para menores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65%: 7.559 euros anuales

-En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 9.525 euros/año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios.

Prestación de orfandad:

-Un beneficiario: 11.413 euros anuales

-Varios beneficiarios: a repartir entre número de beneficiarios: 19.239 euros anuales

En favor de familiares:

-Por beneficiario: 3.845 euros anuales

Si no existe viudo ni huérfano pensionistas:

-Un solo beneficiario con 65 años o más: 9.287 euros anuales

-Un solo beneficiario menor de 65 años: 8.752 euros anuales

-Varios beneficiarios: el mínimo para cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear 5.678 euros/año entre el número de beneficiarios.

