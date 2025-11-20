Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tres jubilados pasean con su perro. Mitxel Atrio

Así quedarían las pensiones mínimas en 2026 con el nuevo cálculo del IPC

Las prestaciones contributivas se revalorizarán un 2,7% si se confirma la previsión de la Fundación de las Cajas de Ahorros

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:06

La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ha revisado al alza sus previsiones de IPC hasta una tasa del 2,8% en diciembre, dos décimas más que en la anterior estimación, y ha situado la media de inflación del periodo diciembre 2024-noviembre 2025, utilizada para la actualización de las pensiones contributivas, en el entorno del 2,7%.

El porcentaje definitivo de revalorización dependerá del comportamiento que tenga el IPC este mes de noviembre y que se conocerá el 12 de diciembre.

Las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital no aplican este porcentaje, ya que la última reforma de las pensiones estableció que se incrementarán hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal, hasta alcanzar en el año 2027 casi 8.300 euros anuales (592 euros mensuales) con una estimación de incremento en 4 años (entre 2024 y 2027) del 22%. En enero de 2025 subieron un 9%.

Teniendo en cuenta esta previsión, y a la espera del dato definitivo del IPC, así quedarían las cuantías mínimas de las pensiones contributivas con la subida del 2,7% a partir del 1 de enero:

Jubilación con 65 años o más:

-Con cónyuge a cargo: 16.211 euros anuales

-Sin cónyuge: 12.569 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 11.932 euros anuales

Jubilación con menos de 65 años:

-Con cónyuge a cargo: 16.212 euros anuales

-Sin cónyuge: 11.760 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 11.116 euros anuales

Jubilación con 65 años o más procedente de gran invalidez:

-Con cónyuge a cargo: 24.313 euros anuales

-Sin cónyuge: 18.857 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 17.900 euros anuales

Incapacidad permanente de gran invalidez:

-Con cónyuge a cargo: 24.317 euros anuales

-Sin cónyuge: 18.857 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 17.900 euros anuales

Incapacidad absoluta o total de los titulares de 65 años o más:

-Con cónyuge a cargo: 16.212 euros anuales

-Sin cónyuge: 12.571 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 11.933 euros anuales

Incapacidad total de los titulares de entre 60 y 64 años:

-Con cónyuge a cargo: 16.212 euros anuales

-Sin cónyuge: 11.760 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 11.117 euros anuales

Incapacidad total derivada de una enfermedad común para menores de 60 años:

-Con cónyuge a cargo: 9.268 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 9.268 euros anuales

-Y sin cónyuge: 9.189 euros anuales

Incapacidad parcial del régimen de accidentes de trabajo de los titulares de 65 años o más:

-Con cónyuge a cargo: 16.212 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 12.571 euros anuales

-Y sin cónyuge: 11.933 euros anuales

Viudedad:

-Con cargas familiares: 16.212 euros anuales

-Mayores de 65 años o con discapacidad igual o superior al 65%: 12.571 euros anuales

-Titulares de entre 60 y 64 años: 11.760 euros anuales

-Menores de 60 años sin cargas: 9.525 euros anuales

Orfandad:

-Por beneficiario: 3.846 euros anuales

-Para menores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65%: 7.559 euros anuales

-En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 9.525 euros/año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios.

Prestación de orfandad:

-Un beneficiario: 11.413 euros anuales

-Varios beneficiarios: a repartir entre número de beneficiarios: 19.239 euros anuales

En favor de familiares:

-Por beneficiario: 3.845 euros anuales

Si no existe viudo ni huérfano pensionistas:

-Un solo beneficiario con 65 años o más: 9.287 euros anuales

-Un solo beneficiario menor de 65 años: 8.752 euros anuales

-Varios beneficiarios: el mínimo para cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear 5.678 euros/año entre el número de beneficiarios.

Así quedarían las pensiones mínimas en 2026 con el nuevo cálculo del IPC