Un jubilado pasea por la calle.

Más de medio millón de 'babyboomers' se plantea retrasar su jubilación

El nuevo retiro flexible que prepara el Gobierno ya tiene adeptos: un 30% de los pensionistas está dispuesto a volver a trabajar para completar su pensión

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:09

El colectivo de personas que de forma voluntaria está retrasando su jubilación más allá de la edad legal está creciendo exponencialmente tras la reforma de ... las pensiones que aplica nuevos incentivos para el retiro demorado, hasta el punto de que se ha duplicado y ya representan por primera vez más del 10% del total de nuevas altas. Y más lo va a hacer en los próximos años: medio millón de 'babyboomers' -la generación más numerosa de España, que concentra a las personas nacidas entre finales de los años 50 y mediados de los 70- planea retrasar su retiro más allá de la edad legal, según se extrae de la 'Encuesta 2025 sobre pensiones y educación financiera' publicada este jueves por Funcas.

