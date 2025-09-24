Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El presidente de la CHJ, citado a declarar en la comisión de investigación de la dana en Les Corts
Un trabajador sénior enseñando el oficio a una joven. R. C.

La jubilación flexible que plantea Seguridad Social será menos rentable que ahora tras abandonar el empleo

El ministerio abre la puerta a mantener el recálculo de la pensión con las nuevas cotizaciones a quienes se vieron forzados al retiro, pero no de forma generalizada

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:00

La nueva jubilación flexible que pretende aprobar el Gobierno en las próximas semanas será más rentable que ahora para el pensionista durante el tiempo que ... esté trabajando pero, en cambio, menos que en la actualidad cuando vuelva a desactivarse. Este es el punto débil que esconde la reforma que acomete el Ministerio de Seguridad Social para culminar con las mejoras en la compatibilidad entre empleo y pensión y el motivo por el que los sindicatos cargan contra estos cambios que consideran son «fruto de la precipitación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  2. 2 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  3. 3

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  4. 4 La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs
  5. 5 Este es el horno que ha sido premiado con el mejor pan de Valencia
  6. 6 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  7. 7 El Valencia sufre una acción que todavía no se había vivido en España
  8. 8 Mompó, a Bielsa: «Me pide que reciba a las víctimas de la dana. ¿Ha recibido usted a los familiares de las niñas que murieron en el hinchable de Mislata?»
  9. 9 El juez aprecia indicios delictivos en el organizador del Medusa por la muerte de un joven y 20 heridos en un temporal de viento
  10. 10 Muere Mariví Fernández, mítica colaboradora de María Teresa Campos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La jubilación flexible que plantea Seguridad Social será menos rentable que ahora tras abandonar el empleo

La jubilación flexible que plantea Seguridad Social será menos rentable que ahora tras abandonar el empleo