Se ha refugiado en la India este verano para meditar y reflexionar, para encontrarse a sí misma. Y ha sido toda una terapia, asegura. Quién ... sabe si allí ha encontrado inspiración para resolver algunas de las cuestiones tan importantes que tiene por delante, como cuadrar las cuentas del sistema de pensiones. Sin embargo, la ministra Elma Saiz (Pamplona, 1975) no se muestra preocupada por el imparable gasto en pensiones porque está segura de que las reformas están funcionando. También porque reconoce que seguirán inyectando dinero en el sistema vía presupuestos al no cubrirse con las cotizaciones. Más incertidumbre tiene en cómo resolver el imparable boom de bajas laborales y para ello han tenido que pedir ayuda a la OCDE.

–Ministra, ¿cuánto van a subir las pensiones en enero?

–Los pensionistas tienen que tener una total tranquilidad porque está garantizado por ley que esa revalorización se produzca acorde al IPC.

–Pero tendrán ya hechos sus cálculos y entiendo que será una subida inferior a la del año pasado por la moderación de la inflación.

–Eso también es una buena noticia en sí misma. Este Gobierno está también controlando la inflación.

–¿Volverán a subir más las pensiones mínimas y no contributivas? ¿En el entorno del 6%-9%?

–Eso es. Tenemos un compromiso especialmente con las pensiones que protegen a los más vulnerables.

–Esta nueva subida meterá más presión a las cuentas del sistema, que siguen en números rojos.

–Mire, hemos pasado con éxito el examen importantísimo que realizó la Airef sobre las reformas de las pensiones. Son mensajes que siempre van en la línea de la certidumbre, porque tenemos unas reformas que se siguen desplegando, porque tenemos un compromiso claro con garantizar esas pensiones revalorizadas por ley.

Someternos a exámenes de terceros independientes como el de la Airef no es una amenaza, es una garantía, porque todo lo que tiene que ver con el lado de los ingresos está dando mejores resultados de los inicialmente previstos. Estamos comprometidos con el gasto para dar certidumbre a los pensionistas, pero gracias a importantes reformas como la reforma laboral se están fortaleciendo los ingresos.

FINANCIACIÓN EXTRA «Seguiremos nutriendo a laSeguridad Social con más transferencias directas»

–Superó la primera prueba de fuego de la Airef pero el debate no se ha cerrado porque la Autoridad Fiscal puso en duda la sostenibilidad del sistema y habrá un segundo examen en 2026. ¿Confía en superarlo con éxito?

–El Gobierno está muy interesado en que un ente independiente aporte objetividad a ese análisis del sistema de pensiones. Los exámenes son vistos como una fortaleza, no como una amenaza. Por eso es positivo que para mayo de 2026 haya un examen adicional de la Airef, que esperamos con total tranquilidad, porque todos los indicadores son mucho más positivos que los anteriores.

–Entonces, ¿sigue convencida de que no harán falta nuevos ajustes en las pensiones ni subida de cotizaciones?

–Absolutamente. Me avalan los datos positivos que estamos conociendo todos los días, todos los meses, en materia de empleo.

–Entiendo entonces que serán necesarias cada vez más transferencias directas en el sistema, porque se incrementan los pensionistas y tienen pensiones más elevadas.

–Es importante que seamos conscientes de que el conjunto de sistemas como el que tenemos en España se nutre también de aportaciones del Estado, no solamente de cotizaciones. Eso es algo absolutamente normal y en ese camino estamos trabajando, en seguir nutriéndolo de la misma manera.

SALARIO MÍNIMO «El compromiso con la subida del salario mínimo es rotundo, contundente e inquebrantable»

–Otra polémica llegó con el primer informe del Banco de España bajo el mandato de Escrivá al obviar por primera vez el tema de las pensiones. ¿Coincide con el gobernador en que el supervisor no está capacitado para analizar las pensiones?

–No tenemos ningún problema ni temor en someter a exámenes nuestro sistema de pensiones. Insisto en que es una garantía. El Gobierno está comprometido con que terceros analicen, con esos estándares también europeos, nuestro sistema de pensiones, sin ningún tipo de miedo.

–Le falta ya la última reforma: la jubilación flexible o reversible. Pero los sindicatos están muy enfadados y advierten de que supone un recorte.

–Practicamos la escucha permanente y la incorporación de cualquier tipo de iniciativa, pero en ningún modo puedo admitir que se haya producido ningún recorte. Es todo lo contrario. Siempre avanzando en derechos, nunca retrocediendo.

–Pero en este caso se elimina el recálculo de la pensión cuando el trabajador se desactive.

–Después de este pequeño parón veraniego se han reactivado las mesas de diálogo social y ese tema está encima de la mesa.

–¿Se abre entonces a seguir negociando la jubilación flexible?

–Podemos. Vamos a seguir hablando de esta cuestión.

BOOM DE BAJAS LABORALES «España está a la vanguardia en corresponsabilidad, en permisos intransferibles»

–Otro tema que está a la espera es un nuevo diseño del plus de maternidad de las pensiones tras la nueva sentencia europea que lo considera discriminatorio. ¿Para cuándo los cambios?

–Todavía estamos analizando la sentencia. Este Gobierno tiene un compromiso absolutamente claro con la igualdad, con seguir avanzando en corresponsabilidad.

–Además de las pensiones, otro gasto que no para de crecer en su departamento es el de la incapacidad temporal: supondrá casi 33.000 millones este año. ¿Qué planteamientos tiene para solucionar este grave problema?

–Por primera vez en la historia el Ministerio de la Seguridad Social va a participar de la reunión sectorial del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, que se va a producir en las próximas semanas.

En primer lugar, para analizar cómo van evolucionando los convenios que hemos suscrito con las comunidades autónomas para aprovechar mejor los recursos de las mutuas, que son entidades de derecho público en lo que tiene que ver con el diagnóstico y el tratamiento de patologías de origen traumatológico. Pero también para impulsar medidas que mejoren la eficacia de la gestión de la incapacidad temporal.

Voy a decir una cosa: el problema de la incapacidad temporal no es un problema del trabajador, es un problema fundamentalmente de las listas de espera, competencia de las comunidades autónomas.

–¿El colapso en los centros de salud es entonces la principal razón por la que las bajas de más de un año de duración se han triplicado desde 2019?

–En aras también de ahondar en este análisis se ha producido esta semana un acto muy importante y es un encuentro con la OCDE para hacer un intercambio de experiencias, para escuchar, para analizar cuáles son las legislaciones en otros países de nuestro entorno en lo que tiene que ver con la evolución y con la gestión de la incapacidad temporal.

Estamos viendo cómo, por ejemplo, en países como Suiza está mucho más implementada la reincorporación progresiva al trabajo después de determinados procesos. O en otros países, como Alemania, tienen mucho más desarrollado la participación de las mutuas como entidades de derecho público en el diagnóstico y tratamiento. Por eso me parece una buena noticia ese análisis compartido y ese trabajo técnico.

CUIDADO DE HIJOS «España está a la vanguardia en corresponsabilidad, en permisos intransferibles»

–Uno de los grandes triunfos del Gobierno ha sido la extensión del permiso por hijo hasta las 19 semanas. Imagino que estará orgullosa, pero ¿se plantean el año que viene ampliar las dos semanas remuneradas de las ocho de permiso por cuidado del menor hasta los 8 años?

–Tenemos una hoja de ruta clara que se marcó al inicio de la legislatura entre los dos gobiernos del Partido Socialista y Sumar y el Gobierno la cumple. Si miramos un poco el contexto internacional, España está a la vanguardia en corresponsabilidad, a la vanguardia en permisos intransferibles, y eso es un motivo de orgullo.

–Seguimos necesitando mano de obra. ¿Para cuándo se ampliará el catálogo de profesiones de difícil cobertura para poder contratar extranjeros en origen?

–Ya tenemos los análisis, con unos criterios absolutamente objetivos y con un estudio científico, sobre cómo es la composición del mercado laboral y dónde se pueden encontrar necesidades específicas de mano de obra. En ese sentido, se plantea a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y vamos a ir viendo en las próximas semanas la posibilidad de diagnosticar en qué sectores hace falta mano de obra y trasladarlo para poder llevar la ampliación del catálogo.

–¿Para cuándo ese proceso anunciado de regularización masiva de inmigrantes?

–Es una iniciativa que se encuentra en el Congreso de los Diputados. Y me va a permitir que lo contraponga con lo que pasó el martes en el Congreso, cuando el PP unió su voto al de Vox en una proposición no de ley para eliminar el arraigo. Frente a eso, desde el Gobierno vamos a seguir desarrollando una política migratoria que pone en valor el aporte de la población extranjera a nuestro país y que también tiene un papel protagonista en el crecimiento que está teniendo España.