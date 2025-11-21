Luis Garvía, economista: «No podemos seguir con un sistema de pensiones que se creó en los años 60» En palabras del experto, la sociedad actual no tiene los recursos para que «todo el mundo tome café»

La jubilación, al igual que las pensiones, es un tema recurrente en el panorama socioeconómico actual de España. Dado que cada vez hay más pensionistas y menos contribuyentes -una situación que va a seguir empeorando con la jubilación de todos los 'baby boomers'-, algunos economistas sugieren que el problema reside en que el sistema de pensiones español está obsoleto.

El sistema actual, creado en los años 60, se caracteriza por ser de reparto y contributivo. Como explica el economista, lo que cobran los jubilados sale a partir de las cotizaciones de los trabajadores actuales. Además, cada persona cobra en base a lo que ha cotizado. No obstante, para Luis Garvía, el derecho a cobrar una pensión debería extinguirse con el fallecimiento del titular.

Una de las principales diferencias entre el panorama socioeconómico actual y el de los años 60 es que antaño era común que solo una persona trabajase por cada familia. En cambio, ahora varias personas dentro de una misma familia trabajan, y aún así cotizan en peores condiciones. En palabras del experto: «no hay arroz para tanto pollo».

Luis Garvía opina que el sistema de pensiones actual no contempla las situaciones personales y familiares

Según el economista, este método genera desigualdades entre personas que cobran «dos pensiones bastante jugosas» y aquellas «viudas que están cobrando solo el 52% de la pensión mínima». Garvía se muestra tajante: es necesario reorganizar todo el sistema para que se ayude a quienes lo necesitan, como por ejemplo las viudas o los viudos con hijos a su cargo.

En conclusión, tal y como ha señalado el economista Luis Garvía en 'Y ahora Sonsoles', la solución conlleva considerar la situación familiar y personal de cada pensionista, considerando factores como la dependencia y no tanto la edad. En su opinión, el sistema de pensiones creado en los años 60 ya no es capaz de cubrir las necesidades actuales. «Tenemos que cambiar la forma de gestionar el sistema», zanja el experto.