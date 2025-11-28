Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pradas y Vilaplana rechazan «por el momento» declarar de nuevo ante la jueza de la dana
Dos personas mayores cargan una caja, en Valencia, en diciembre de 2019. Irene Marsilla

Los jubilados valencianos recibirán 525 euros más al año de media por las pensiones a partir de 2026

La revalorización de la cuantía se calcula con la media de la inflación del año precedente, que ha sido del 2,7%

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:19

Comenta

La última actualización del Índice ﻿de Precios al Consumo (IPC), que se ha efectuado este viernes y que recoge los datos de noviembre, lleva ... aparejada una buena noticia para los jubilados valencianos. Cada uno de los más de 682.000 que hay en la Comunitat Valenciana verá como la cuantía recibida a partir de 2026 crecerá como mínimo un 2,7%.

