Los jubilados valencianos recibirán 525 euros más al año de media por las pensiones a partir de 2026

La última actualización del Índice ﻿de Precios al Consumo (IPC), que se ha efectuado este viernes y que recoge los datos de noviembre, lleva ... aparejada una buena noticia para los jubilados valencianos. Cada uno de los más de 682.000 que hay en la Comunitat Valenciana verá como la cuantía recibida a partir de 2026 crecerá como mínimo un 2,7%.

La pensión media por jubilación en noviembre de este año en la Comunitat Valenciana es de 1.389 euros mensuales, según los datos del instituto nacional de la Seguridad Social. Así que, con la aplicación del porcentaje de subida, esta cifra subirá hasta los 1.426 euros. Esto implica que los jubilados valencianos recibirán de media 37 euros más al mes durante el año que viene. Además, si se multiplica este resultado por las 14 pagas en las que se reparte la pensión, el monto total que recibirán en todo el año asciende a 525 euros extra.

La subida del 2,7% se aplica a las prestaciones generales, pero, en el caso de pensiones no contributivas o asistenciales, la cantidad será incluso mayor. También se aplicará a los pensionistas correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado, en el que se incluyen los funcionarios jubilados.

Para calcular la subida anual de la retribución, se realiza el promedio del IPC de los doce meses comprendidos entre noviembre del año actual y diciembre del anterior. De esta manera, el cálculo de este año refleja el porcentaje del 2,66%. Esta cantidad es todavía provisional hasta que, el 12 de diciembre, se publique el IPC definitivo de noviembre, que apenas afectará al resultado final.

La revalorización de las pensiones conforme al IPC se aprobó mediante ley en diciembre de 2021. El objetivo era que las personas que recibían esta ayuda no perdieran poder adquisitivo año tras año.