Elma Sáiz, ministra de Seguridad Social: «Los jóvenes cobrarán una pensión»

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha garantizado a los jóvenes que ellos también cobrarán una pensión en el momento de su jubilación y ha lamentado que en España la oposición esté lanzando estos mensajes en materia de pensiones que se desmontan «día a día» y haya caído en una «oposición vacía».

«La caja no se ha roto», ha expuesto la ministra, a la vez que ha asegurado que estos mensajes «recurrentes» en relación a las pensiones o la inmigración responden a una oposición que es un 'no' a todo y carece de proyecto de país, porque considera que quien ocupa el Gobierno no tiene derecho a hacerlo.

«Hay quien está interesado no solo en enfrentar territorios, sino que hay quien también está interesado en enfrentar generaciones, en que haya esa pugna intergeneracional, porque hay gente que encuentra en ese falso concepto de libertad, en ese atentar contra las instituciones, en ese 'el Estado nos sobra', pues encuentra un caldo de cultivo para intentar crear sus ensoñaciones políticas que desde luego lo que llevan es a la pobreza y a ser un país cerrado», ha destacado.

📻 A quienes enfrentan a los ‘boomers’ contra los jóvenes yo les digo que hemos blindado por ley las pensiones y se revalorizan cada año.



✅ TAMBIÉN en el futuro.



👉 Certidumbre para mayores y jóvenes en un país que suma esfuerzos sin restar oportunidades.@LasMananas_rne pic.twitter.com/blVp9gEQrS — Elma Saiz (@SaizElma) September 18, 2025

«Afortunadamente los estamos combatiendo con datos, porque los jóvenes que nos escuchan tienen que saber que no solamente garantizamos el gasto en pensiones revalorizándolas a todas las personas que llevan toda la vida aportando, porque que haya muchos pensionistas quiere decir que ha habido muchos trabajadores», subraya. «Eso es una buena noticia. Y lo que también estamos haciendo son políticas que están llegando a los jóvenes y que están dando resultado, que tienen la temporalidad más baja de la serie histórica. Que sus salarios están subiendo un 10% por encima de los de los demás, los menores de 30. que los contratos son indefinidos. Hoy España es un país de oportunidades», ha incidido.

Revalorización garantizada

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, la ministra ha trasladado, asimismo, a los pensionistas que tienen garantizada por ley la revalorización de sus pensiones. «Afortunadamente, ya no hay un gobierno del Partido Popular que les congelaba la pensión, que la subía un 0,25%, que de facto era una congelación de pensiones. Tienen un compromiso garantizado por ley para hacer frente a la subida de precios y eso es lo que se va a producir a partir del 1 de enero del 2026, cuando conozcamos la tasa de inflación», ha afirmado.

Por otro lado, Elma Saiz ha indicado que exámenes como el reciente de la AIReF en materia de pensiones son un ejercicio de «transparencia y de fortaleza» y no de «debilidad». Así, ha asegurado que el último examen de la AIReF «validó» la última reforma de pensiones, que todavía se está desplegando.