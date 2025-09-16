Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Robert Redford a los 89 años
Un bombero forestal, extinguiendo un incendio en León este verano. E. P.

Los bomberos forestales ya pueden jubilarse a partir incluso de los 59 años

El Gobierno aprueba un real decreto que aplica a este colectivo los mismos coeficientes reductores que al resto de cuerpos de bomberos nacionales

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:13

El Gobierno salda una vieja deuda con los bomberos forestales, uno de los colectivos que ha estado luchando este verano contra la oleada de incendios, ... y a partir de ahora podrán jubilarse, en el mejor de los casos, a partir de los 59 años sin ningún tipo de recorte en su pensión, tal y como pueden hacer desde el año 2008 el resto de bomberos. El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto que reconoce coeficientes reductores de la edad de jubilación a los bomberos forestales como consecuencia de la naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre del trabajo realizado. Con esta medida, que parte de la Ley de Bomberos Forestales, aprobado por la Cortes Generales en 2024, se equiparan y homogenizan sus funciones y condiciones a nivel nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4

    El Roig Arena se blindará para la visita del Hapoel Tel Aviv
  5. 5 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat
  7. 7 Ingresa en prisión tras entregarse el presunto autor material del tiroteo de Alfafar
  8. 8

    Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes
  9. 9

    La misteriosa desaparición de Raba en el Valencia
  10. 10 Condenan al Rambo de Requena a once años y medio de cárcel por la oleada de robos en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los bomberos forestales ya pueden jubilarse a partir incluso de los 59 años

Los bomberos forestales ya pueden jubilarse a partir incluso de los 59 años