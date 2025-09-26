Ana, jubilada: «He trabajado toda mi vida en un despacho de abogados y no cobro nada de pensión» Su testimonio da visibilidad a la situación que viven todas las personas que no tienen regulada su vida laboral

Mar Georga Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:13 Comenta Compartir

Ana tiene 87 años y forma parte de ese grupo de la población que, a pesar de haber pasado toda su vida trabajando, no recibe ningún tipo de pensión de jubilación. La razón es que todos estos años de trabajo -traducidos en décadas entre expedientes, clientes y jornadas interminables en un despacho de abogados- nunca llegaron a formalizarse a través de un contrato laboral y una cotización a la Seguridad Social.

Es por ello que, en la actualidad, Ana no recibe ninguna pensión propia, y depende económicamente de su marido. «Yo soy jubilada, pero jubilada por la edad que tengo, porque de pensión no cobro nada de nada. Mi marido es el que lleva las cosas y él sí cobra, pero yo no», relata en una entrevista a 'Noticias Trabajo'.

Ana trabajó junto a su marido en un despacho de abogados. Pero aquella labor, aunque real y constante, nunca se tradujo en una cotización propia ni en derechos reconocidos cara a una jubilación. «Pues porque nunca he ido a que me la rogaran, a que me la dieran», reconoce.

Aunque vive con cierta estabilidad, es consciente de lo que significa llegar a la vejez sin ingresos propios y no poder contar con un cónyuge que asegure el futuro económico. «La vida la veo cara para gente que tiene que buscarse la vida sola, sin nadie que le aporte nada. Creo que está muy caro todo y no sé cómo pueden salir adelante. Si tienen hijos, padres mayores, si tienen pensión, pues bueno... esto se debía mirar», señala.

No obstante, la mujer no pierde su tono calmado al relatar su situación, y aprovecha la entrevista para lanzar un mensaje hacia los jóvenes. «A los jóvenes les diría que estudien mucho. Que con el estudio y una carrera en condiciones mirarán por ellos y mirarán también por sus abuelos, sus padres, su propio matrimonio», concluye.