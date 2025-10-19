Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El canciller alemán, Friedrich Merz, durante una sesión en el Bundestag. Reuters

Alemania corteja a sus jubilados para que vuelvan a trabajar sin pagar casi impuestos

Los primeros 2.000 euros que se cobren cada mes quedarán exentos fiscalmente, con independencia de cuál sea su pensión

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Corresponsal en Berlín

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:12

Comenta

El Gobierno federal alemán aprobó esta semana la llamada jubilación activa para fomentar la prolongación de la vida laboral entre los pensionistas germanos. La medida ... tiene como fin último descargar las cajas sociales y aliviar la falta de mano de obra especializada, un objetivo para el que incluyen como incentivo que los primeros 2.000 euros que estas personas cobren cada mes, con independencia de la pensión, resulten libres de impuestos.

