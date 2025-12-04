La pensión de viudedad podría ser retirada si no se cumplen estos requisitos Requisitos clave y cambios que podrían afectar tu derecho a la pensión de viudedad

Jaime Vázquez García Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:32

La pensión de viudedad en España es una de las ayudas más importantes para quienes pierden a su cónyuge o pareja de hecho. Esta prestación está diseñada para ofrecer un apoyo económico crucial en momentos difíciles, pero es fundamental entender en qué situaciones puede perderse, así como los requisitos y condiciones que deben cumplirse para mantenerla.

La cantidad de ayuda económica se determina en función de la base reguladora del fallecido. En general, los beneficiarios reciben el 52% de dicha base, aunque este porcentaje puede aumentar a un 60% o 70% en circunstancias específicas. Por ejemplo, si el beneficiario tiene más de 65 años, no recibe otros ingresos y no supera ciertos límites de renta, puede obtener un porcentaje mayor.

Además, en caso de que el beneficiario vuelva a contraer matrimonio o forme una nueva pareja de hecho, podrá seguir percibiendo la pensión siempre y cuando esta represente al menos el 75% de sus ingresos anuales, o si los ingresos combinados no superan el doble del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del año en curso.

Requisitos para solicitar la pensión de viudedad

Para acceder a la pensión de viudedad, es necesario cumplir con una serie de requisitos tanto del causante (la persona fallecida) como del beneficiario (la persona que solicita la pensión).

Requisitos del causante:

El fallecido debe haber estado dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social y haber cotizado al menos 500 días en los últimos 5 años. En caso de que la muerte haya sido por accidente o enfermedad profesional, no se exige esta cotización.

Requisitos del beneficiario:

Cónyuge superviviente: debe haber existido un matrimonio durante al menos un año, o tener hijos en común.

Separados o divorciados: aquellos que recibían una pensión compensatoria, que se extinguiría con el fallecimiento del ex cónyuge.

Supervivientes de parejas de hecho: en este caso, se exige que la convivencia haya sido de al menos 5 años.

Causas que hacen perder la pensión de viudedad

Volver a contraer matrimonio o formar una nueva pareja de hecho: a menos que la pensión represente al menos el 75% de los ingresos del beneficiario.

Fallecimiento del beneficiario: cuando la persona que recibe la pensión muere, el derecho a la prestación se pierde.

Verificación del origen del fallecimiento: si se demuestra que el fallecimiento del causante no fue por accidente (si esa fue la razón para conceder la pensión).

Sentencia firme en la que se declare culpable al beneficiario de la muerte del causante.

Condena por delito doloso: si el beneficiario ha sido condenado por homicidio o lesiones graves hacia la persona que originó la pensión, aunque en algunos casos pueda haber excepciones si hay una reconciliación.

¿Cómo se solicita la pensión de viudedad?

El proceso para solicitar esta pensión puede realizarse de manera presencial o telemática. El interesado deberá acceder a la web de la Seguridad Social y presentar la documentación necesaria, que incluye:

DNI del solicitante.

Certificado de defunción del causante.

Libro de familia o documentación que acredite el vínculo matrimonial o de pareja de hecho.

Certificados de ingresos y convivencia (para parejas de hecho).

Una vez reunidos los documentos, la solicitud se puede presentar de tres maneras:

En línea, a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, con certificado digital. Entrando al siguiente enlace: (https://prestaciones.seg-social.es/servicio/pension-de-viudedad.html)

De forma presencial, entregando la solicitud en una oficina de la Seguridad Social con cita previa.

Por correo postal.

Es importante saber que, aunque no hay un plazo específico para presentar la solicitud, si se realiza después de tres meses del fallecimiento, los pagos solo serán retroactivos hasta tres meses antes de la fecha de la solicitud.