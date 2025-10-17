¿Qué le pasó a Isak Andic, el fundador de Mango? Los Mossos investigan ahora como homicidio la muerte del empresario

El fundador de Mango, Isak Andic Ermay, de 71 años, falleció el sábado 14 de diciembre de 2024 al caer al vacío desde una altura de 150 metros cuando realizaba una excursión con varios miembros de su familia cerca de las cuevas de Salnitre, en el macizo de Montserrat. El empresario, un apasionado de la montaña y el senderismo, estaba acompañado de su hijo y de su mujer cuando resbaló en uno de los senderos y cayó por un barranco. Fue su hijo el que avisó a los servicios de emergencias a través del 112.

El hijo explicó a los agentes que su padre caminaba detrás de él y en un momento escuchó el ruido de desprendimiento de piedras y arena y al girarse vio cómo su padre caía al vacío.

La unidad de montaña rescató el cuerpo sin vida del empresario y lo trasladó al Instituto de Medicina Legal y Forense de Catalunya, donde se le practicó la autopsia. La noticia de su fallecimiento conmocionó al mundo empresarial y político.

En un principio se pensó que había sido un trágico accidente, pero ahora los Mossos no están nada seguros y por eso han decidido ampliar sus pesquisas hacia la hipótesis de que hubiera podido ser, en realidad, un homicidio

Isak Andic (Estambul, 1953) levantó a pulso su imperio de moda y logró convertir Mango en una de las más importantes multinacionales de España en el sector textil. De raíces sefardíes, tenía 16 años cuando se trasladó con su familia desde Turquía a Barcelona y a los 17 años empezó vendiendo camisetas y camisas hippies. Al cumplir los 18 años fue a un concesionario de Seat y se compró su primer coche. Lo llenó de género y emprendió giras interminables por España. No regresaba a Barcelona hasta que lo vendía todo.

Su primera tienda fue un puesto de apenas 16 metros cuadrados en un mercadillo de la calle barcelonesa de Balmes, donde vendía zuecos de madera, abrigos afganos bordados a mano que agotó en una semana; prendas vaqueras con el nombre de Isak que se vendían rápidamente.

Fundó Mango en 1984, hace más de cuarenta años, junto a su hermano Nahman. La empresa se llamó Mango por la fruta, que le fascinó al probarla en un viaje a Filipinas. También influyó que se pronuncia igual en cualquier idioma y que el registro mercantil rechazó las propuestas iniciales: Bubbles y Scooter.

Hoy, la empresa cuenta con más de 2.560 establecimientos en 115 países y más de 14.000 empleados

