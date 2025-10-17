Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Isak Andic. LLUIS GENE / AFP

Mensaje de la familia de Isak Andic ante la imputación por homicidio de su hijo Jonathan

La hipótesis inicial era un accidente tras caer por un barranco el fundador de Mango

EP

Viernes, 17 de octubre 2025, 01:50

Los Mossos d'Esquadra están investigando como posible homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, después de que la hipótesis inicial fuera un accidente tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona) el pasado 14 de diciembre de 2024, según confirman fuentes conocedoras del caso a Europa Press.

La policía catalana trabaja en este nuevo escenario y el hijo de Andic, Jonathan Andic, que era su único acompañante el día de la muerte de su padre, está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona).

Fuentes judiciales consultadas explican que el caso se mantiene bajo secreto de sumario.

En declaraciones a Europa Press, fuentes próximas a la familia han asegurado que «no ha hecho ni hará comentarios en todos estos meses sobre el fallecimiento de Isaak Andic».

«Eso sí, quiere mostrar su respeto con las diligencias que se han practicado al respecto y seguirá colaborando como hasta ahora, con las autoridades competentes. También está segura de que este proceso terminará lo antes posible y se demostrará la inocencia de Jonathan Andic», afirman las mismas fuentes respecto al entorno familiar.

