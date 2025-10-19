El oro sigue disparado y su precio supera por primera vez los 4.200 dólares Este metal precioso se ha revalorizado mucho en los últimos años y adquirirlo es más caro que nunca

A. Pedroche Domingo, 19 de octubre 2025, 01:02 Comenta Compartir

El oro es un metal precioso que nos ha acompañado desde que tenemos memoria. La mayoría lo hemos visto siempre en el mundo de la joyería y la bisutería: pulseras, colgantes, anillos, relojes...Sin embargo, es una inversión muy segura en los mercados de renta variable. Su valor siempre ha mostrado mucha estabilidad. Es cierto que no se obtenían grandes beneficios, pero era muy complicado perder dinero. En los últimos años la tendencia ha cambiado y se ha revalorizado mucho. «Siempre ha habido subida pero nunca tan exponencial como en estos momentos», explica la diseñadora industrial Merche Navarro que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector y se dedica a la compra y venta de oro. Sólo en el último año lo ha hecho un 50%. La tendencia ha sido más aguda en los últimos meses. El oro alcanza valores históricos prácticamente cada semana.

Este lunes había superado los 4.000 y 4.100 dólares. Pues bien, el miércoles alcanzó los 4.200 dólares. Los motivos que se esconden detrás de este crecimiento en cuestión de días es las tensiones comerciales entre China y EE.UU. y la apuesta de los mercados por que la Reserva Federal recortará los tipos de interés.

El precio del metal precioso ha llegado a escalar hasta un máximo intradía de 4.235,69 dólares (3.643,81 euros) durante la sesión bursátil asiática tras anotarse una revalorización del 1,74%. No obstante, sobre las 13.50 hora peninsular española de este miércoles, la cotización moderaba su alza al 1,15%. El activo refugio por antonomasia se ha reforzado después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, reconociese ayer que el instituto emisor podría dejar de reducir su balance en los próximos meses y que los riesgos a la baja que pesaban sobre el empleo «parecían haberse elevado».

Asimismo, la cotización del oro aún acusa el impacto de la amenaza de Donald Trump de volver a reactivar la guerra comercial con China por el refuerzo de los controles de exportación de tierras raras, medida que Pekín anunció la semana pasada. Los movimientos en los parqués coinciden, también, con la firma del acuerdo de paz en Oriente Medio que pondrá fin a la guerra en Gaza. De fondo, persisten las rivalidades geopolíticas y la incertidumbre relacionada con el cierre del Gobierno en EE.UU. y los efectos que dicha crisis tenga sobre los tipos y el cuadro macro.

¿Seguirá subiendo el oro?

Según explica Navarro el oro seguirá creciendo porque los factores que han hecho que se encuentre al alza no parecen que vayan a disminuir. «El oro está sirviendo a muchos paises que siguen comprando para distanciarse del dólar. Los grandes incentivadores serán estas potencias mundiales», explica. Además, es un producto que tiene un cantidad finita por lo que el valor seguirá subiendo. Sin embargo, Navarro asegura que es muy complicado proyectar el crecimiento.

Temas

Sistema de la Reserva Federal