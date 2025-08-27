Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un joven sufre quemaduras muy graves en el incendio de un alquería en Carpesa
Segunda reunión de Carlos Cuerpo con los sectores afectados por los aranceles de EE UU C. P. S.

El campo español exige al Gobierno compensaciones por el acuerdo arancelario con EE UU

Un 68% del comercio agroalimentario español queda en riesgo por el pacto, según las asociaciones agrarias que piden a la UE que «afloje la presión burocrática» para ser competitivas

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:39

Veinticuatro entidades agroalimentarias exigieron este miércoles compensaciones económicas al Gobierno por los efectos que tendrá sobre el campo español el acuerdo arancelario rubricado hace seis ... días por la Unión Europea y Estados Unidos, que contempla un arancel del 15% a los productos europeos. En el marco de la segunda reunión de la ronda de contactos del Ejecutivo con los sectores más afectados por el pacto, las principales asociaciones agrarias reclamaron a los ministros de Economía y Agricultura, Carlos Cuerpo y Luis Planas, que la Unión Europea «afloje la presión burocrática y de condiciones artificiales» que, a su juicio, se les están imponiendo. «Si no, no seremos competitivos», señaló a la salida del encuentro el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés.

