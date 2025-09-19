Los nuevos retos para aumentar el consumo de leche en las casas españolas

La Asociación Nacional de Industriales de leche líquida y derivados lácteos de larga duración (entidad integrada en la Federación Nacional de Industrias Lácteas – FeNIL), ha ... designado a José Sáez como presidente de la entidad.

La Asociación afronta una nueva etapa con el objetivo de dar respuesta a los retos específicos de la leche líquida y derivados de larga duración (nata, batidos, alimentos lácteos bebibles elaborados a base de leche, etc.), categorías que representan el mayor volumen de ventas para el sector lácteo, pero que en los últimos años han perdido cierta relevancia en cuanto a consumo, valor e innovación.

Datos de consumo

Según el último informe disponible del Ministerio de Agricultura de 2025, al cierre del mes de marzo el consumo de leche líquida ha registrado una variación a la baja del 0,3 %, resultado de, por un lado, una contracción en la demanda de leche desnatada (3,4 %) y leche semidesnatada (0,4 %) y, por otro lado, un crecimiento en el volumen de las compras de leche entera (3,0 %).

La demanda de leches enriquecidas ha tenido una evolución desfavorable, con una caída del 7,2 % y debido a la reducción en el consumo de leches enriquecidas con vitaminas (13,0 %) y leches con otros aditivos (1,5 %), mientras que leche con calcio ha evidenciado estabilidad, con una variación en positivo del 0,2 %. También ha disminuido la compra de otros tipos de leche (14,8 %), como son leche en polvo (15,0 %), leche condensada (17,7%) y leche evaporada (4,5 %).

Sin embargo, la demanda total de derivados lácteos ha aumentado un 4,6 %, gracias a un crecimiento en volumen de derivados (5,6 %), mientras que los preparados lácteos han experimentado una disminución a doble dígito (15,2 %). Dentro de los derivados lácteos, han crecido leches fermentadas (9,9 %), mantequilla (2,5 %), queso (5,1 %) y postres con nata (15,1 %), entre otros. No obstante, los hogares españoles han reducido la compra de productos como batidos de leche (6,0 %), batidos de yogurt (1,5 %) o helados y tartas (3,8 %).

No obstante, el mercado de productos lácteos registró un crecimiento moderado en el balance interanual, con un incremento del volumen del 0,6 % y del valor del 0,8 %, ante una variación positiva del precio medio del 0,2 %.

La demanda de leche líquida se mantiene estable, con un crecimiento del 0,3 %, aunque el valor del segmento se reduce en un 3,5 % debido a una caída del precio medio del 3,8 % que no se compensa con el aumento del consumo.

La evolución en el volumen de compras de leche líquida resulta, por un lado, del crecimiento de la leche entera y leche semidesnatada (1,6 % y 2,0 %, respectivamente) y, por otro lado, de la disminución de la demanda de leche desnatada en un 4,5 %. Las leches enriquecidas caen un 2,0 %, ante la reducción en la intensidad de compra de leches con calcio (4,5 %) y leches enriquecidas con otros aditivos (11,2 %), mientras leches con vitaminas crecen en un 0,7 %.

Los hogares españoles reducen asimismo las compras de otros tipos de leches como leche condensada (10,4 %) y leche en polvo (8,7 %), aunque la demanda de leche evaporada aumenta frente a 2024 (1,5 %).

Los retos del nuevo presidente

En este sentido, el nuevo presidente subraya la necesidad de «impulsar una agenda pragmática y de consenso que refuerce la competitividad de la categoría y contribuya a su sostenibilidad futura». Además, Sáez ha agradecido al presidente saliente, Óscar Hernández (Calidad Pascual), su valiosa contribución al sector durante los años en los que ha estado al frente de la Asociación.

Sáez es licenciado en Gestión Comercial y Marketing por ESIC y ha cursado formación internacional en ESCP Business School. Además, cuenta con más de 25 años de trayectoria en gran consumo y en el sector lácteo, con responsabilidades en compañías tales como Lactalis Puleva, Leche Celta, Coca-Cola y Dacsa. Actualmente, es director general de Compras y Suministros de Lactalis en España y Portugal.

En este nuevo mandato, Florencio Rodríguez (CAPSA) y Montse Jódar (Grupo Cacaolat) acompañarán a José Sáez como vicepresidente y tesorera de la asociación.