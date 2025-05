El nuevo precio del aceite de oliva virgen extra desde el 15 de mayo

D. Merino Jueves, 15 de mayo 2025, 20:34 Comenta Compartir

El precio del aceite de oliva continúa siendo un auténtico quebradero de cabeza para los consumidores españoles. No obstante, los expertos se han aventurado recientemente a adelantar una previsión a la baja del coste de uno de los productos más codiciados del panorama nacional. Todo ello en una clara línea descendente como en los meses anteriores, que va en concordancia a los últimos datos actualizados por diferentes asociaciones y organismos. Es decir, que el aceite de oliva virgen extra, por ejemplo, está más barato que el año pasado pero eso no quiere decir que sea sinónimo de que vaya a suceder lo mismo en las próximas semanas. La incertidumbre siempre está ahí pero por el momento se mantiene un panorama muy halagüeño para el cliente que disfruta del preciado chorro del oro líquido en su hogar.

La clave para entender estos datos no se obtiene de los lineales de los supermercados sino más bien del coste en origen. Unas cifras que no son producto de la casualidad y sí de la causalidad y una previsión del tiempo que puede o no acompañar a lo largo de la época de cultivo. Todo ese esfuerzo que traslada el dueño de la almazara de turno se ve luego en las grandes cadenas de alimentación para bien o para mal. A partir de estos costes indicados habría que obtener la cadena de distribución al completo, razón de más para que los precios puedan ser dispares entre uno u otro sitio.

Otro factor crucial a tener en cuenta es el período de tiempo que tarda en trasladarse la variación del coste en origen a los lineales de los supermercados. La buena noticia es que la tendencia a la baja se traslada a cadenas como Mercadona, Carrefour o Consum que a medida que avanzan los meses hunden el precio de la garrafa y dejan un coste muy asequible para los consumidores españoles.

Según POOLRED, Sistema de Información de Precios en Origen, el aceite de oliva virgen extra está más barato esta semana con datos del 12 de mayo que la anterior hasta alcanzar los 3,729 euros. Esta semana destaca en su última actualización que el aceite de oliva virgen baja de forma clara, ya que está ahora a 3,015 euros. En el caso del aceite lampante la caída es considerable hasta registrar los 2.710 euros. Eso en el caso nacional, porque en el caso del picual de Jaén, el aceite de oliva virgen extra se sitúa en los 3,629 euros/tonelada, el virgen en 2,928 y el lampante en 2,723.

Mientras que Oleísta, con datos actualizados a 15 de mayo, deja el aceite de oliva virgen extra en 3,787 euros/tonelada; por su parte el aceite de oliva baja hasta los 3,150 euros y el lampante se queda en 2,865 euros.

El Observatorio de Precio de la Junta de Andalucía también ha actualizado sus precios reuniendo los datos de entre el 5 y el 11 de mayo. Si se pudiera describir con una palabra la última actualización sería de dispar, ya que los aceites que bajan lo hacen de forma descarada y el que sube lo hace de forma ligera. Según el organismo andaluz, en origen se ha pagado con una pequeña subida el aceite de oliva a 3,09 euros, mientras que el lampante tiene una rebaja en una semana hasta los 2,69 euros actuales. Además, el aceite de oliva virgen extra que esta semana está en 3,82 euros, unos céntimos más barato que hace una semana.

También hay que contar con los datos de Infaoliva, con fecha a 12 de mayo, que registran ligeras oscilaciones, quedándose el AOVE en 3,375 euros/tonelada, el aceite de oliva en 2,800 euros y el lampante en tan solo 2,638 euros, siendo el valor más bajo registrado de todos los organismo actuales.

Por último, el Ministerio de Agricultura, quien reúne los datos registrados en toda España con cierto decalaje y una semana de retraso. Es decir, recientemente han publicado el documento con precio del 28 de abril al 4 de mayo. El análisis zanja que el precio medio de todos los óleos se mantiene por los mismos derroteros. En el caso del AOVE, el precio en origen vuelve a registrar los 3,770 euros. En el caso del oliva virgen llega hasta los 3,302 euros que registra ahora el ministerio. Y el lampante, el coste indicado es de 2,952 euros.

En los grandes supermercados el precio del aceite de oliva virgen extra ha cambiado para fortuna de los consumidores a la baja en un plazo de una semana. Carrefour vende el litro a 24,92 euros (4,98 euros/l), dándose en la botella de 5 litros. En el caso de Mercadona, el litro más barato está a 14,95 euros en el caso de la botella de 3 litros. En el caso de Consum, oferta la garrafa de su propia marca y del mismo formato por el mismo precio de 14,95 euros (4,98 euros/l) aunque también se puede conseguir una garrafa de la marca Coosur por apenas 14,99 euros.

En el supermercado de El Corte Inglés hay a la venta un AOVE de 5 litros de la marca Carbonell con un coste de 24,95 euros (4,99 euros/l). El precio más bajo, según los datos consultados por LAS PROVINCIAS, se encuentra en Alcampo, donde el litro está a 3,99 euros, en la botella de tres litros de la marca Suroliva. Una oferta disponible unicamente hasta el 19 de mayo.