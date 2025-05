El dueño de una almazara, sobre el precio del aceite de oliva en mayo: «No sabemos cómo afectará esto a las ventas...»

D. Merino Sábado, 10 de mayo 2025, 14:56 Comenta Compartir

El precio del aceite de oliva parece haber dejado atrás ese pequeño bache de hace meses cuando no paraba de subir en los lineales de los supermercados, y también en origen, a cotas históricas para sorpresa y preocupación de los consumidores españoles, que veían como los establecimientos dejaban el conocido como oro líquido en niveles inasumibles. Afortunadamente esta situación ya forma parte del pasado y ese contexto ha pasado a mejor vida en los primeros meses de 2025, con una tendencia mucho más favorable para los ciudadanos.

Precisamente el AOVE y sus diferentes subtipos han comenzado el mes de mayo tal y como terminaron el anterior: con ligeras oscilaciones sin apenas cambios y bajadas en las salidas. Al menos es lo que se extra de los datos oficiales de las entidades que registran y publican a diario el coste del producto, tales como Poolred, Oleísta o el propio Ministerio de Agricultura, entre otros. Una situación que cabe recordar que no es fruto de la casualidad sino de un proceso muy largo derivado del origen y la campaña de la aceituna que parece que va cogiendo forma después de una racha no tan optimista.

No obstante, los consumidores y especialmente los agricultores están por ver si esta situación se mantiene en los próximos meses o, por el contrario, cambian de tendencia. Más aun con le incertidumbre de lo acontecido en Estados Unidos y una serie de aranceles que el presidente Donald Trump ha decidido implantar a los países de la Unión Europea.

Todavía sin conocer las consecuencias reales del asunto, una voz experta en el sector como Antonio Velasco, socio fundador de Quaryat Dillar junto a su hermano José María, ha concedido una entrevista al medio IDEAL donde afirma que son un «foco de tensión». «Realmente no sabemos cómo afectará esto a las ventas allí, aunque pensamos que no se van a resentir», ha indicado.

Está prevista que la bajada de precios generalizada permita asumir el incremento de los aranceles, por lo que no deberían afectar mucho al precio en el país estadounidense, según el experto.

Lejos de lanzar las campanas al vuelo, Velasco indica que el «al hablar del precio del aceite de oliva durante mayo y los próximos meses hay que tener en cuenta varios factores». Uno de los más importantes, como suele ser habitual, es el tiempo. Las condiciones meteorológicas han sido buenas con lluvias generalizadas durante el inicio de la primavera algo que deriva en «que los precios sigan bajando y mejora la previsión de cara al año que viene, que puede ser una muy buena cosecha».

El dueño de la almazara reconoce que están en un momento de «presión a la baja» en los precios, lo que se traducirá en «ofertas más agresivas» por parte de los supermercados. «El precio medio de la garrafa se situará en torno a los 25 euros aunque en las grandes superficies podremos ver grandes ofertas que dejen el precio entre los 20 y 22 euros», ha matizado.

Con este cóctel, Velasco es optimista y no descarta más bajadas en las próximas semanas. Una situación que podría beneficiar al consumidor pero tensionar a la agricultura. «Si los precios siguen bajando son ellos, los agricultores, quienes los van a sufrir. Sería importante que se mantuviera un precio justo para todos», insiste. No obstante, el socio fundador no espera que baje mucho más, «aunque quizá sea más esperanza para que el agricultor no tenga pérdidas que lo que realmente pueda pasar».