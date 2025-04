El desafío de los aranceles: paralizar o adelantar envíos

Bodegas Vicente Gandia: «No queremos perder ese mercado, así que asumiremos la subida de precio»

Ante el encarecimiento que supondría la imposición de aranceles por parte de EE UU a sus importaciones, hay empresas que optan por asumir ese incremento del coste a cambio de que el cliente norteamericanos siga comprando su producto. Es la estrategia que eligen desde Bodegas Vicente Gandia llegado el caso. Según explica su director general, Javier Gandia, prefieren «apretarse el cinturón» y reducir sus márgenes antes que perder cuota de mercado.

«En el mercado americano teníamos un proyecto con un importador nuevo y esto nos va a trastocar los planes porque teníamos perspectivas de crecimiento ahí», señala Gandia. «Nos supone una pérdida de márgenes porque si queremos seguir siendo competitivos en el mercado, los aranceles los tenemos que asumir entre fabricantes y proveedores», agrega.

En ese sentido, explica que, a la larga, sale peor perder cuota de mercado que asumir el incremento de costes. «Lo mejor que podemos hacer es intentar apretarnos un poco y no perder venta, pero no es algo que pueda hacer todo el mundo», señala este profesional del mundo enológico. En su caso, les hizo más daño las trabas comerciales de Rusia y, además, ahora venden más en Canadá y México que en EEUU. «Preferimos no renunciar a ningún mercado. Además cuando te vas es muy difícil volver luego», afirma.