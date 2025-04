El municipio a apenas un cuarto de hora en coche de Valencia que dispara el precio para alquilar casa

D. Merino Miércoles, 16 de abril 2025, 00:56 Comenta Compartir

El mercado inmobiliario no invita a demasiadas alegrías. No es ninguna primicia este panorama para los inversores españoles que ven cómo el precio de la vivienda continúa su particular subida más propia del Shambhala, esa icónica atracción de PortAventura que explora el Himalaya. Y es que en el caso del alquiler sigue aumentando sin freno a ritmos muy abultados.

Una situación que deriva de una demanda en máximos históricos y una oferta en mínimos estructurales, lo que se traduce en una tensión del mercado al alza. Un fenómeno no se puede atribuir a una zona concreta de la geografía nacional, sino más bien a algo generalizado. De ahí que muchos inquilinos opten por salir de las grandes urbes en busca de precios más económicos.

El archiconocido portal inmobiliario Fotocasa ha elaborado un informe con los precios del primer trimestre del año del que se obtiene la conclusión de que el alquiler alcanza cotas históricas y afecta a todas las comunidades autónomas por igual, con rentas medias que ya superan los 1.000 euros mensuales a nivel nacional y alcanzan los 1.500 euros en grandes ciudades, zonas turísticas y archipiélagos.

De este incremento no se libra tampoco la Comunitat Valenciana que ve como un municipio valenciano a apenas un cuarto de hora en coche de la capital del Turia se cuela en el 'top ten' nacional de grandes subidas en el primer trimestre de 2025. Se trata de Paterna, que registra un repunte del 24,8% en los precios en estos tres meses.

Las ciudades con más incrementos a nivel nacional son: Laredo (58,0%), Garrucha (38,2%), Écija (32,6%), Sanlúcar de Barrameda (26,8%), Atarfe (25,9%), El Vendrell (25,6%), Almendralejo (25,2%), Sant Joan d'Alacant (25,1%), Paterna (24,8%), Guadalajara capital (23,4%). En el polo opuesto, los tres municipios que lideran los mayores descenso nacionales son la valenciana Alboraya (-18,4%), Vilanova I la Geltrú (-17,7%) y Maó (-16,4%).

Los municipios de la Comunitat con mayores subidas y bajadas

Si solo se tienen en cuenta las cifras de la Comunitat, los municipios con mayores subidas son Sant Joan d'Alacant (25,1%), Paterna (24,8%), Xàtiva (19,5%), Almoradí (18,0%), Puçol (17,9%), Burriana (13,8%), Benicàssim (13,3%) y Cullera (12,9%). Por otro lado, las dos ciudades que presentan los mayores descensos trimestrales son Alboraya (-18,4%) y L'Alfàs del Pi (-10,2%).

En cuanto al ranking de precios por municipios, son tres las ciudades que superan la barrera de los 15,00 euros el metro cuadrado, y en concreto, se paga por Finestrat 16,67 €/m2, Benidorm con 16,13 €/m2 y Valencia capital con 15,73 €/m2. Por otro lado, las ciudades más económicas para alquilar una vivienda son Alcoi con 6,89 €/m2, Xàtiva con 7,04 €/m2, Elda con 7,56 €/m2, Villarreal con 7,79 €/m2, Burriana con 8,10 €/m2, Vinaròs con 8,38 €/m2, Ontinyent con 8,44 €/m2, Almoradí con 8,58 €/m2 y Sagunto con 8,97 €/m2 mensuales.

