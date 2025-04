Cuatro mil personas claman en Valencia por una vivienda digna

EP Sábado, 5 de abril 2025, 20:37 | Actualizado 20:54h. Comenta Compartir

Una multitudinaria manifestación -con 4.000 asistentes, según cifras de la Delegación de Gobierno en la Comunitat- ha llenado este sábado las calles de Valencia para exigir la limitación de los precios de alquiler, así como las «políticas de expansión urbanística y turística».

Bajo el lema 'Acabem amb el negoci de l'habitatge i el territori', el movimiento València no està en venda -que integran cerca de 200 colectivos y asociaciones- ha reclamado la «desmercantilización de la vivienda, la defensa de territorio y la regularización del precio de alquiler».

La manifestación se ha iniciado en cuatro columnas desde los barrios del norte, sur, este y oeste de la ciudad, hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento, de donde ha partido sobre las 19.00 horas hasta plaza América.

En la protesta se han escuchado cánticos como 'València no está en venta', 'Cases per viure, no per sobreviure' o 'Si no tenim casa, ocuparem la plaça'.

Gonzalo Bosch

Asimismo, los manifestantes han hecho sonar llaves de pisos como protesta y han portado pancartas como 'Viviendas para vivir, no para especular', 'Expropiar rendistes, derrotar als governs, garantir l'habitatge', 'La vivienda no debería ser un lujo', 'Cap persona sense llar per culpa del gran capital' o 'Fora especuladors dels nostres barris'.

Las manifestaciones por la vivienda se han celebrado este sábado en 40 ciudades españolas, entre ellas también Alicante y Castelló.