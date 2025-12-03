Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen del estado en que quedó un camión tras la dana en Castellar-l'Oliveral I. Á.

Multan con 500 euros a un camionero cuyo vehículo fue dado de baja tras la dana sin avisar

Los transportistas cargan contra Tráfico por las bajas automáticas aplicadas a unidades afectadas, un sistema pensado para agilizar ayudas que puede acabar generando sanciones e inmovilizaciones

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:10

Comenta

El conductor de un camión de la Rioja detenido en un control en Teruel se enteró allí mismo: su vehículo figuraba como dado de baja ... en la Dirección General de Tráfico. La situación, que se saldó con dos multas de 500 euros, una para él y otra para el titular del vehículo, refleja un problema del que la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) alerta que va mucho más allá de un caso aislado.

