Muere a los 92 años Rafael Benavent, pionero de la industria cerámica de Castellón El empresario natural de la Vall d'Uixó fue fundador del grupo Keraben, precursor de la Asociación Valenciana de Empresarios y Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo

Kike Cervera Valencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:37 | Actualizado 14:12h. Compartir

El empresario castellonense Rafael Benavent Adrián, una de las figuras clave en el desarrollo industrial de la provincia y pionero de su sector cerámico, ha fallecido este jueves, 6 de noviembre, a los 92 años de edad. Nacido en la Vall d'Uixó en 1933 y licenciado en Ciencias Químicas por la Universitat de València, Benavent fue el fundador del grupo Keraben y de otras firmas emblemáticas del gremio como Metropol, Kerafrit o Construplas (Acquabella), con las que ayudó a transformar Castellón en uno de los grandes polos cerámicos de Europa.

Una vocación emprendedora que le llevó a constituir a finales de los años cincuenta Industrias Químicas Benavent, orientada al desarrollo de productos agrícolas, antes de dar el salto a la fabricación de gres y cerámica en los setenta con la creación de Gres de Nules, germen de Keraben. Con visión internacional y apuesta por la tecnología, Benavent fue uno de los empresarios que profesionalizó y modernizó el azulejo castellonense durante la gran expansión industrial de las comarcas de l'Alcalatén y la Plana.

Durante décadas, su grupo se situó entre los cinco grandes fabricantes cerámicos de España, junto a gigantes como Porcelanosa o Pamesa. Tras una larga trayectoria al frente de la compañía, la familia Benavent culminó la venta de Keraben en 2017 a la multinacional británica Victoria, tras haber incorporado años antes a un fondo estadounidense.

Más allá del ámbito empresarial, Rafael Benavent destacó por su compromiso con la universidad y el tejido social de Castellón, ejerciendo la presidencia de la Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI) durante 23 años —desde donde impulsó la conexión entre el mundo académico y el empresarial—, así como la presidencia de honor del Consejo Social de la UJI. Además, fue uno de los fundadores de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), miembro de su junta directiva durante dos décadas, y formó parte de varios órganos consultivos en materia de ciencia y tecnología tanto en España como en la Unión Europea.

Una labor que fue reconocida con múltiples distinciones nacionales y autonómicas, entre ellas la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2002), el Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial y la Medalla de la UJI.

El velatorio de Rafael Benavent Adrián se celebrará en el Tanatorio Magdalena de Castellón este sábado, 8 de noviembre, de 11 a 20 horas, así como el domingo 9, de 10 a 14 horas. La misa funeral tendrá lugar ese mismo domingo a las 17 horas en la Concatedral de Santa María de Castellón de la Plana.