Luis Hernández (cerámica) y Carlos Prades (transporte), nuevas caras en la vicepresidencia de la patronal valenciana

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) renueva caras. El cambio más importante, evidentemente, es el de su presidente, con la salida de Salvador ... Navarro y la entrada de su sucesor, Vicente Lafuente, después de un proceso electoral en el que las ganas de ser reelegido del primero se fueron disolviendo a medida que el segundo forjaba una candidatura alternativa en las sombras. El relevo ya estaba decidido desde hacía dos semanas, cuando Lafuente, también presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), fue el único empresario en presentar una candidatura. Así que los ojos en la jornada de este jueves estaban puestos en los nombres que conformarían su núcleo duro. O lo que es lo mismo, quiénes serían los 10 vicepresidentes escogidos.

Tres de ellos estaban ya decididos, los que corresponden a cada uno de los presidentes de las patronales provinciales. De este modo, Eva Blasco, máxima dirigente de la de Valencia; Luis M. Martí, de la de Castellón; y César Quintanilla, de la de Alicante, tenían un asiento reservado. El resto de nombres se han conocido este jueves e incluyen dos caras nuevas, las de Luis Hernández y Carlos Prades.

Hernández, miembro de la junta rectora de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), recupera gracias al nombramiento un lugar preeminente para la industria de los azulejos y la cerámica. En agosto de este año, el entonces máximo dirigente de la patronal azulejera, Vicente Nomdedeu, se vio obligado a dejar el cargo debido a la situación crítica de la empresa que dirigía, Azteca Products & Services.

Prades, presidente de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), entra en el lugar de Salvador Navarro, que representaba los intereses de los transportistas desde el cargo de máximo dirigente. Su nombre ya había sonado entre los candidatos a acceder al puesto, tal y como avanzó LAS PROVINCIAS hace más de un mes. Así, el sector mantendrá la relevancia que tenía dentro de la patronal valenciana.

El resto de nombres que completan la lista de vicepresidentes son caras conocidas dentro de la CEV. Alberto Ara, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunitat Valenciana (ATA); Amaya Fernández, de la Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico (Quimacova); Federico Fuster, de la Asociación Empresarial Hotelera y Turistica (Hosbec); Rafael Juan, de la Federación Empresarial de Agroalimentación (Fedacova); y Yasmina Santos, de la Asociación de Supermercados (Asucova).

Lafuente se rodeará, pues, de varias de las patronales con más peso dentro de la región, con el objetivo de mantener el equilibrio de fuerzas que ha reinado en los últimos años.