El recién elegido presidente de la CEV, Vicente Lafuente. Irene Marsilla.

Luis Hernández (cerámica) y Carlos Prades (transporte), nuevas caras en la vicepresidencia de la patronal valenciana

Lafuente incorpora a estos dos empresarios a su núcleo duro para el mandato que comienza este jueves

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:01

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) renueva caras. El cambio más importante, evidentemente, es el de su presidente, con la salida de Salvador ... Navarro y la entrada de su sucesor, Vicente Lafuente, después de un proceso electoral en el que las ganas de ser reelegido del primero se fueron disolviendo a medida que el segundo forjaba una candidatura alternativa en las sombras. El relevo ya estaba decidido desde hacía dos semanas, cuando Lafuente, también presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), fue el único empresario en presentar una candidatura. Así que los ojos en la jornada de este jueves estaban puestos en los nombres que conformarían su núcleo duro. O lo que es lo mismo, quiénes serían los 10 vicepresidentes escogidos.

Top 50
