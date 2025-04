El metal reclama que se amplíe la antigüedad de los vehículos de ocasión incluidos en las ayudas de la dana

Las ayudas para la reposición del parque móvil arrasado por la dana han sido uno de los temas que han centrado el debate público desde ... el 29 de octubre. Las cuantías y la tardanza en los pagos han provocado las quejas de los afectados por la riada, que en el primer trimestre de 2025 ya han generado una variación notable en el mercado valenciano. Sin embargo, a pesar de que el mercado del vehículo de ocasión ha crecido por encima del 100% en las localides más afectadas en los primeros tres meses del curso, desde la patronal del metal valenciano, Femeval, exigen una modificación para poder abarcar a un número mayor de afectados.

Vicente Lafuente, presidente de la federación, ha mandado un mensaje directo a la principal responsable de las ayudas, la secretaria de Industria, Rebeca Torró. El representante del metal valenciano ha reclamado al Ministerio de Industria que las ayudas para el vehículo de segunda mano «no se ciñan solo a aquellos de tres años sino que se pueda ampliar antiguedad hasta los cinco o seis años».

La propuesta de Lafuente llega después de que los concesionarios vinculados a la patronal hayan solicitado esta ampliación. «Nuestra obligación es pedir y decir y ver lo que los propios concesionarios nos solicitan, porque es lo que están recabando de la gente que va al concesionario a reponer un vehículo que ha perdido. Nosotros vamos a seguir insistiendo con esto», ha explicado el presidente de Femeval.

Sin embargo, Rebeca Torró no ha mostrado demasiada predisposición a la hora de aceptar la propuesta del sector al considerar que una de las prioridades después de la riada es el rejuvenecimiento del parque móvil valenciano. «Debemos tener en cuenta que hay que modernizar el parque de vehículos. Aún así consideramos que tres años es una antigüedd importante, por eso hemos querido incluir a esos vehículos en este plan», ha explicado la secretaria de Industria. Asimismo, Torró ha asegurado que los afectados no solo pueden acogerse al plan de ayudas del Gobierno, sino que también reciben un 20% adicional al valor venal del vehículo, por lo que pueden acceder a vehículos más jóvenes.

La respuesta de Torró no ha convencido a Lafuente, pero el representante del sector del metal ha adelantado que la negativa de Industria no va a generar una guerra entre ambas instituciones. «Yo entiendo que la Administración, sobre todo la Unión Europea, tenga una tendencia a vehículos de menos años, a vehículos electrificados. Pero bueno, esto no deja de ser las reivindicaciones normales que hacemos desde las organizaciones empresariales y que esperemos que la tengan en cuenta. Pero tampoco sería una situación grave si no lo atendiera», ha comentado el presidente de Femeval.