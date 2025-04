Las nuevas matriculaciones tras la dana impulsan el crecimiento del PIB valenciano hasta el 3,2%

La recuperación del parque móvil de la Comunitat tras la dana ha sido clave no sólo para el crecimiento del mercado de la automoción, ... sino también para el impulso de la economía valenciana en general. La reposición de bienes duraderos afectados por la riada, sobre todo vehículos, ha propiciado un incremento del PIB valenciano con vistas al próximo año. Las últimas previsiones del BBVA Research estiman que la economía de la región crezca un 3,2% en 2025 mientras que el crecimiento en el resto del país se espera que tan solo alcance el 2,8%.

Los tres primeros meses del año dejan cifras halagüeñas para el sector de la venta de vehículos en la Comunitat. El pago de las indemnizaciones por parte del Consorcio de Compensación de Seguros y el abono de las ayudas públicas por parte de la administración pública ha favorecido al crecimiento de matriculaciones en la región, como ha explicado Marta Blázquez, presidenta de la patronal de los concesionarios, Faconauto, en la III Jornada de Automoción de la Comunitat Valenciana, en la que también han participado la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró; la consellera de Industria, Marián Cano; y el presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana, Vicente Lafuente.

«Si esto pasa en otro territorio que no fuese la CV la recuperación no hubiese sido la misma. No sé qué tenéis, pero los resultados están ahí», ha asegurado Blázquez, después de que la Comunitat haya registrado un crecimiento interanual del 90% frente al 14% experimentado a nivel nacional. La reposición del parque móvil en la zona cero tiene buena parte de la culpa de ese crecimiento, ya que las trece localidades más afectadas por la riada representan un incremento del 295% hasta el 31 de marzo. Es decir, en el primer trimestre del curso se cuadruplican las cifras de matriculaciones respecto al año previo en esa misma zona.

Según los datos presentados este martes, la riada del 29 de octubre supuso la baja definitiva de 111.628 turismos en los municipios afectados. De tal modo, la demanda añadida al mercado valenciano por efecto de la dana se habría situado en unas 40.000 operaciones, de las cuales 18.000 corresponden a vehículos nuevos y 22.000 a vehículos usados.

Con estas cifras, desde la patronal de los concesionarios se estima que el mercado valenciano crezca más de un 23% hasta final de año, un incremento mucho mayor al que se espera para el resto de España, que es del 4,2%. «El impulso ha sido tan pronunciado que los expertos anticipan una corrección del mercado en 2026, con una ligera bajada hasta las 113.926 unidades, para estabilizarse en torno a las 120.000 unidades anuales a partir de 2028», indican desde la patronal.

Desde Faconauto aseguran que la puesta en marcha de planes de ayudas por parte de la administración ha sido un éxito que ha propiciado este crecimiento en las cifras de ventas, a pesar de las repetidas quejas por parte de los consumidores por la tardanza en el abono de las subvenciones. «Hay que empezar a saber que hay que gestionar las ayudas, que se está haciendo en un tiempo récord salvo la sección cero», ha explicado Marta Blázquez.

En ese sentido, la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, ha reconocido que «siempre se puede ir más rápido, pero la tramitación se ha puesto en marcha en tiempo récord» y ha recordado que desde que se comenzaron a tramitar las ayudas «se han registrado más de 29.000 solicitudes de las que 7.200 ya se han pagado», lo que supone un desembolso de 35 millones de euros para las arcas del Ministerio de Industria.

Al respecto, Vicente Lafuente considera que las ayudas «no van al ritmo que uno desearía» debido a la cantidad de «piedras en el camino» que han ido ralentizando la tramitación de las mismas. No obstante, el presidente del metal valenciano ha reconocido la importanica de la colaboración público-privada para devolver la normalidad en materia de automoción a la zona arrasada por la riada, al mismo tiempo que ha reclamado al Ejecutivo una ampliación de las ayudas para la adquisición de vehículos de ocasión de hasta cinco años de antigüedad.

Electrificación y aranceles, los dos grandes desafíos

Más allá de la recuperación del sector post-dana, la electrificación y la incertidumbre respecto a la política arancelaria de Donald Trump han sido los temas que han centrado la jornada.

Respecto a la electrificación, los representantes de los concesionarios han posicionado a la Comunitat como una de las regiones referentes en la transición hacia la electrificación, gracias a proyectos como la gigafactoría de PowerCo. En lo referido a compraventa de vehículos, los electrificados ya representan una cuota del 15% en la región, respecto al 14,2% registrado en el conjunto del país. Marta Blázquez ha celebrado medidas como la recuperación del Plan Moves para «paliar la diferencia» de precio con otros modelos o el desarrollo de un mapa nacional (Reve) de puntos de carga, que pueden favorecer la penetración de los modelos enchufables entre la ciudadanía.

Sobre los aranceles, todos los participantes en la jornada han lanzado un mensaje de cautela y una petición de trabajar de forma conjunta como Unión Europea. La secretaria de Estado ha destacado el plan puesto en marcha por el Gobierno central con 14.100 millones de euros para «ayudar a todos los sectores que se verán afectados por esta aplicación de los aranceles», así como un programa para reorientar 5.000 millones de euros a sectores de actividad afectados por la amenaza de Trump. Del mismo modo, Torró ha abierto las puertas a que el Mecanismo RED pueda aplicarse a otros sectores, como reclamaron este lunes los agentes sociales tras su reunión con el Consell.

Precisamente, Marián Cano, en la conclusión de la jornada, ha lanzado un mensaje de tranquilidad y de cautela ante la amenaza del magnate americano: «Vamos a ver los puntos críticos: sectores más afectados, comarcas más afectadas, empresas más afectadas, porque al final entendemos que hay que poner el foco. Finalmente, cuando esto ya sea una realidad en la que esa negociación haya concluido y ver realmente donde sectores eran los que tenían una mayor afectación o una mayor exposición al mercado americano, pues en ese sentido ese momento se analizará, pero a día de hoy en lo que estamos es en solicitar esa negociación con una voz unida en Europa».