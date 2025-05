Trump desata otra desplome de las Bolsas con el anuncio de aranceles a la UE

La tensión por los aranceles vuelve a poner en jaque a los mercados de todo el mundo. Las Bolsas europeas caen con fuerza tras ... la amenaza de Donald Trump de imponer un arancel del 50% a la Unión Europea a partir del 1 de junio. Un nuevo recrudecimiento de la guerra comercial que ha provocado un drástico giro en los índices del Viejo Continente, con caídas que llegan a superar el 2% en España y el 3% en Italia tras el anuncio.

Las pérdidas también se acercan al 3% en Francia y Alemania, mientras que el Eurostoxx cede un 2,3%. El sector bancario es el principal damnificado, ejerciendo una mayor presión sobre la Bolsa española, donde estas cotizadas tienen un enorme peso en la evolución del Ibex-35.

CaixaBank y Banco Sabadell lideran el derrumbe con una caída de más del 5%, seguidos de BBVA, Bankinter, Unicaja y Santander, que también se hunden más de un 4,5%. Otros grandes valores como Inditex también registran fuertes caídas del 3,5%, mientras que en Europa la peor parte se la llevan de nuevo las automovilísticas. Stellantis o BMW lideran las pérdidas del sector con caídas de más del 3%.

La tensión también se traslada a Wall Street antes de la apertura. A través de su red social Truth el presidente estadounidense también ha amenazado a Apple con aranceles del 25% en caso de que la compañía no fabrique su iPhone en EE UU. «Hace tiempo que informé a Tim Cook de Apple que espero que sus iPhone que se venderán en los Estados Unidos de América se fabriquen y construyan en los Estados Unidos, no en la India, ni en ningún otro lugar. Si ese no es el caso, un arancel de al menos el 25% debe ser pagado por Apple a los EE.UU. ¡Gracias por su atención a este asunto».

Los nuevos aranceles coinciden además con el recelo de los inversores en torno a las políticas fiscales de Donald Trump. y es que las bajadas de impuestos previstas han desatado un auténtico temor al descontrol de las cuentas públicas del país. Y los expertos coinciden en que las tasas comerciales no lograrán compensar esa caída de ingresos por la parte tributaria.

Caos fiscal

Esa perspectiva de un mayor déficit que agrave la crisis fiscal del país llevó a la agencia de calificación crediticia Moody's a recortar el rating de EE UU, arrebatando a la primera potencia mundial la nota Triple A, la más elevada del ranking. Su decisión ha provocado que los inversores vendan bonos del país, disparando las rentabilidades (que se mueven de manera inversa al precio) a niveles pocas veces vistos.

El interés del bono a 30 años, por ejemplo, superó el jueves el 5,14%, máximos desde finales de 2007. Y esta situación supone un serio problema para el país, pues encarece los costes de financiación en el mercado y, por tanto, la deuda pública final.

«Creemos que este contexto favorece un cambio de la renta variable estadounidense hacia regiones con condiciones macroeconómicas más favorables y precios de mercado más realistas», explica Mathieu Racheter, responsable de Investigación y Estrategia de Mercados de Julius Baer.

«El déficit de las administraciones públicas estadounidenses se amplió al 7,3% del PIB el año pasado, muy por encima de la media anterior a la pandemia de alrededor del 4,8% entre 2015-19», recuerdan los analistas de Scope Ratings. «Esperamos que el déficit siga siendo elevado en 2025, en torno al 6,4% del PIB, y que se sitúe en torno al 7% de media en 2026-2030, impulsado por el aumento de los tipos de interés y las mayores necesidades de financiación para apoyar programas de prestaciones sociales como la Seguridad Social, Medicare y los servicios de jubilación e invalidez para militares y funcionarios», añaden.

Eso, sumado a la probable prórroga de la Ley de recortes fiscales y empleo de 2017, las reducciones fiscales adicionales propuestas, así como el aumento del gasto en defensa y seguridad fronteriza, «añadirán más presión a las finanzas públicas» del país, a juicio de los expertos. Y, por tanto, más tensión para los inversores