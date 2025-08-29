Mercadona abre este domingo 31 de agosto sus supermercados con horario especial de verano La cadena valenciana liderada por Juan Roig cumple con su política de cierre en festividades y domingos salvo excepciones durante el período estival

Mercadona continúa a ritmo de récord y buena muestra de ello es que la compañía liderada por Juan Roig confirmó a principios de 2025 una nueva cifra histórica de facturación y beneficios. Unos números que no son casualidad sino más bien causalidad. Y es que el hecho de estar presente en dos países como España y Portugal permiten a la cadena de alimentación aumentar su cuota de mercado.

Lejos de acomodarse, la empresa sigue buscando mejorar la experiencia de sus 'jefes', denominación de la cadena de alimentación a sus clientes, y para ello apuesta por la innovación. De ahí que a lo largo de este año haya un extenso listado de novedades, como un novedoso código QR que permite mejorar la trazabilidadde sus productos, un nuevo parking en la entrada de sus supermercados o un pequeño espacio con máquina de café para llevar.

Entre tanta novedad hay cosas que no cambian como la política de la empresa de respetar los festivos y domingos para sus trabajadores, con excepciones en determinadas zonas durante el verano. Una premisa que se cumple este domingo, 31 de agosto, en el que Mercadona abrirá algunos de sus supermercados. La cadena liderada por Juan Roig facilitará las compras en el final del verano aunque lo hará con un horario especial en municipios costeros y de mayor afluencia turística.

Los clientes de localidades costeras como Benidorm, Cullera, Marbella, Ibiza u Oropesa, entre otros, podrán acudir al supermercado en horario reducido de 9.00 a 15.00 horas en función de la localidad.

Estos son los locales de Mercadona abiertos durante el domingo 31 de agosto:

Alicante

· Alicante (Avenida de las Naciones)

· Altea (C/ Sindic de Greuges)

· Benidorm

· Calpe

· Denia (Avenida Miguel Hernández / Paseo del Saladar)

· El Campello (Avenida Germanías)

· El Poble Nou de Benitatxell

· Finestrat

· Guardamar del Segura

· L'Alfàs del Pi

· Villajoyosa (C/Pati Fosc)

· Orihuela (Ctra. Dehesa Campoamor / C/ Turmalina)

· Pilar de la Horadada

· San Fulgencio

· Santa Pola, el CC Gran Alacant

· Torrevieja (Avenida de las Cortes Valencianas / Avenida Rosa Manzón Valero / C/ Antonio Machado / C/ Tritón)

· Jávea (Carretera Cabo La Nao / Avenida Trenc d'Alba)

Valencia

· Canet d'En Berenguer

· Gandía (C/La Goleta)

· Cullera (C/Corbera)

Castellón

· Benicàssim (Avenida Jaume I)

· Oropesa

· Peñíscola

· Benicarló (Avenida Papa Luna)

· Moncofa

En cualquier caso, la información más específica de cada una de las 1.604 tiendas de la empresa se puede encontrar en el buscador de su página web.