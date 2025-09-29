Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jóvenes en la calle, en una imagen de archivo. Marta Moras

El 84% de menores de 40 años no piensa tener hijos a corto plazo y dos de cada tres no tiene planes de boda

Un informe mundial revela que las nuevas generaciones están «posponiendo» o incluso «dejando de lado» los detonantes tradicionales para contratar seguros de vida

EP y Nacho Ortega

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 01:58

Un informe global sobre seguros de vida ha destapado que el 63% de personas menores de 40 años no tiene planes inmediatos de matrimonio y algo aún más revelador: el 84% de las personas solteras o casadas no tiene planes inmediatos de tener un hijo. Los datos provienen del Informe Mundial sobre Seguros de Vida 2026 del Instituto de Investigación Capgemini y Limra, que encuestó a más de 6.100 personas de entre 18 y 39 años en 18 mercados, y que indica que los consumidores jóvenes buscan gratificación a corto plazo mediante beneficios de fácil acceso a lo largo de su vida que a menudo no están incluidos en las pólizas tradicionales.

Los menores de 40 años están «posponiendo» o incluso «dejando de lado» los detonantes tradicionales para contratar un seguro de vida, y lo hacen por diferentes motivos. Casi dos de cada tres evitan los planes de seguro de vida tradicionales al alegar que no se ajustan a su etapa vital (32%), mientras que muchos los rechazan por el alto coste de las primas (28%) o la falta de beneficios inmediatos (25%), explica el informe consultado por Europa Press.

Esperando una herencia

Según el informe, los 'millennials' y la generación Z esperan una herencia media de 106.000 dólares (89.780 euros al cambio actual) por persona. A medida que esta transferencia de riqueza se pone en marcha, los seguros de vida siguen siendo un destino relevante para estos fondos, situados por el 40% de los adultos menores de 40 años como el tercer pilar más importante de su plan de inversión patrimonial, junto con las rentas vitalicias y por detrás de las acciones y los ahorros en efectivo.

Aunque el 68% de los adultos menores de 40 años considera que los seguros de vida son «esenciales para un futuro financiero saludable», las ofertas actuales no se ajustan a sus prioridades financieras, lo que dificulta su adopción.

Además, uno de cada cuatro consumidores rechaza los seguros de vida debido a la falta de claridad en los procesos y la complejidad del lenguaje, que dificultan la comprensión y el uso de las pólizas.

La directora Global de sector de seguros de vida, rentas vitalicias y prestaciones de Capgemini, Samantha Chow, defiende que el sector de los seguros de vida «no puede depender únicamente de la protección tradicional por fallecimiento para asegurar su futuro», sino que las aseguradoras deben incorporar gratificaciones a corto plazo que los clientes «puedan disfrutar durante su vida» y productos innovadores «comunicando su valor de manera que conecte con los asegurados del futuro».

Los ejecutivos del sector a nivel global identifican factores como el envejecimiento de la población y el aumento de la longevidad (64%), el retraso en los hitos vitales (53%) y la continua incertidumbre económica (51%) como factores clave de sus estrategias a largo plazo.

Los consumidores también reclaman que el seguro de vida no dependa de su empleador actual. Mientras el 44% de los empleados con una póliza colectiva busca una cobertura que los acompañe cuando cambian de trabajo, solo el 19% de las aseguradoras de vida la ofrece, explica el informe.

