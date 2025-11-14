Marcos Gómez, CEO de Yurest, reconocido como Joven Empresario del Año en los Premios AJEV 2025

EXTRA Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:34 Compartir

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV) celebró anoche la esperada gala de los Premios AJEV 2025, bajo el lema «40 años creando futuro», con motivo del 40º aniversario de la entidad.

El evento, celebrado en La Rambleta, reunió a más de 500 empresarios, empresarias, emprendedores, representantes institucionales y agentes del ecosistema empresarial valenciano para rendir homenaje al talento joven y a cuatro décadas de impulso al emprendimiento en la provincia.

En esta edición tan especial, los galardones han reconocido la innovación, la proyección internacional y el compromiso social de las empresas jóvenes valencianas, en una gala de estética futurista y gran carga emocional, que ha combinado espectáculo, música y tecnología.

Los ganadores de las diferentes categorías han sido:

• Mención Honorífica: Rafael Tomás Alfaro, consejero delegado de ISTOBAL, grupo empresarial valenciano referente internacional en el diseño y fabricación de soluciones para el lavado y cuidado de vehículos.

• Innovación – Premio CUPRA JR Valle: Darwin Bioprospecting Excellence, empresa biotecnológica pionera en la exploración y aprovechamiento de la diversidad microbiana para generar soluciones sostenibles aplicadas a la salud, la nutrición y la agricultura.

• Empleo – Premio ESIC: CIPS Logístics, compañía valenciana especializada en transporte y servicios logísticos integrales que, en solo cinco años, ha multiplicado por seis su plantilla, apostando por empleo estable y de calidad.

• Internacionalización – Premio Cámara Valencia: Slimbook, corporación valenciana dedicada al diseño y ensamblaje de ordenadores portátiles, sobremesas y servidores de alto rendimiento, que exporta sus productos a mercados de Europa y América con una firme apuesta por la innovación y el software libre.

• Empresa Revelación – Premio Caixa Popular: Mentelem, startup valenciana que combina psicología, tecnología y datos para mejorar la salud mental de los empleados y ha logrado posicionar su plataforma en grandes corporaciones nacionales.

• Impacto Social e Igualdad – Premio MAPFRE: Don Pa Artesans, empresa familiar de panadería y pastelería artesanal que, pese a la DANA de 2024 —que provocó la pérdida total de sus obradores y puntos de venta—, mantuvo toda su plantilla y repartió más de 58.000 barras de pan solidarias junto a World Central Kitchen.

• Joven Empresario del Año – Premio AJEV 2025: Marcos Gómez, CEO de Yurest, empresa tecnológica nacida desde la hostelería que ha digitalizado la gestión de grandes grupos gastronómicos. Su visión innovadora y humana ha convertido Yurest en un referente nacional, demostrando que la hostelería también puede ser una escuela de innovación y futuro.

Durante su discurso de cierre, Paz Navarro, presidenta de AJEV, destacó: «Hoy celebramos no solo los logros de nuestros premiados, sino también el coraje y la perseverancia de todos los jóvenes empresarios y empresarias que, día a día, crean futuro desde Valencia. Somos más de 550 empresas unidas por una misma misión: impulsar el progreso y demostrar que el futuro se construye desde el talento joven.»

La gala ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de València a través de la Concejalía de Empleo y Emprendimiento y de València Innovation Capital; Cámara Valencia, ESIC, Caixa Popular, MAPFRE, Cupra JR Valle y Adooh Comunicación, así como con la asistencia de representantes institucionales, empresariales y de diferentes asociaciones de jóvenes empresarios de toda España.

Con esta edición, AJEV consolida los Premios como la gran cita anual del talento joven valenciano, un espacio para inspirar, conectar y celebrar a quienes están definiendo el futuro empresarial de nuestra tierra.

Sobre AJEV

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV), que este año conmemora su 40º aniversario, agrupa a más de 550 empresas jóvenes de la provincia. Su misión es impulsar el emprendimiento, fortalecer el tejido empresarial valenciano y acompañar a las nuevas generaciones de empresarios y empresarias en su camino hacia su crecimiento y consolidación.