De lugar fantasma a récord de pasajeros: el despegue definitivo del aeropuerto de Castellón

El aeropuerto de Castellón sigue dejando definitivamente atrás los fantasmas de su pasado. La infraestructura, que durante años no dejó de sembrar dudas sobre ... su conveniencia y utilidad, ha alcanzado en este 2025 las mejores cifras de su historia y encadena su tercera temporada consecutiva de crecimiento sostenido. Sólo en septiembre, 39.546 pasajeros pasaron por la terminal de Benlloch, hasta un 28 % más que el año pasado y el mayor registro mensual en el noveno mes del año desde su inauguración.

«Este resultado va en la línea de una temporada estival excepcional, la mejor en conectividad, rutas y volumen de viajeros desde el nacimiento del aeropuerto», ha subrayado el director general de Aerocas, Justo Vellón, para quien la instalación «se consolida como un activo estratégico del turismo valenciano y de la economía provincial».

El dato confirma una tendencia al alza que se refleja también en el acumulado anual: entre enero y septiembre, el aeropuerto ha contabilizado 261.239 pasajeros —un 15 % más que en 2024— y se acerca a su gran meta del año: superar por primera vez la barrera de los 300.000 viajeros. En cuanto al tráfico aéreo, la terminal ha registrado 9.867 movimientos de aeronaves en los nueve primeros meses, con 1.289 vuelos en septiembre, casi el doble que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Así, el progreso del aeropuerto de Castellón se entiende mejor al mirar una década atrás. En febrero de 2015, apenas un mes después de su apertura al tráfico, la instalación vivió su mínimo histórico con sólo ocho movimientos de aeronaves y, en julio de ese mismo año, el peor dato de pasajeros registrado hasta la fecha —sin contar el periodo de pandemia, donde en mayo de 2020 se vio 16 aviones y ningún pasajero—: apenas 54 viajeros en todo el mes, lo que equivaldría prácticamente a llenar menos de medio avión en un vuelo nacional habitual.

El verano del despegue

El salto definitivo se ha producido durante la presente temporada estival, la más intensa en conectividad de su historia. Y es que hasta 14 rutas regulares han operado desde Castellón este verano, 11 de las cuales continúan activas en octubre: Berlín, Milán, Londres, Bruselas, Düsseldorf-Weeze, Bucarest, Madrid, Bilbao (hasta el próximo lunes), Budapest, Cracovia y Cluj. Como novedad, la línea con Milán ha incorporado una tercera frecuencia semanal los miércoles, reforzando la conexión con uno de los principales destinos internacionales del aeropuerto.

Si las previsiones se cumplen, Castellón cerrará 2025 con un nuevo récord histórico de pasajeros y de vuelos, confirmando su transformación de aeropuerto sin aviones a infraestructura plenamente operativa y con un horizonte de crecimiento estable. Aquel aeródromo que en sus primeros meses apenas registraba aterrizajes hoy despega con fuerza y marca el rumbo hacia su madurez definitiva.