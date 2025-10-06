Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El juez cita ﻿a Ábalos y a Koldo para aclarar los ingresos «opacos» señalados por la UCO
Imagen reciente de la terminal del aeropuerto de Castellón LP

De lugar fantasma a récord de pasajeros: el despegue definitivo del aeropuerto de Castellón

La terminal de Benlloch cierra el mejor septiembre de su historia «en la línea de la temporada estival» con cerca de 40.000 pasajeros y un crecimiento interanual del 28 %

Kike Cervera

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:05

El aeropuerto de Castellón sigue dejando definitivamente atrás los fantasmas de su pasado. La infraestructura, que durante años no dejó de sembrar dudas sobre ... su conveniencia y utilidad, ha alcanzado en este 2025 las mejores cifras de su historia y encadena su tercera temporada consecutiva de crecimiento sostenido. Sólo en septiembre, 39.546 pasajeros pasaron por la terminal de Benlloch, hasta un 28 % más que el año pasado y el mayor registro mensual en el noveno mes del año desde su inauguración.

