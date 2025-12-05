Luanvi asegura que pagará el finiquito y las indemnizaciones pendientes a 40 trabajadores «la semana que viene»

Alrededor de 40 trabajadores de la empresa Luanvi llevan más de un mes esperando a recibir la compensación económica que les corresponde por su despido. « ... Ni el finiquito ni la indemnización acordada hemos recibido aún», relata una de las ya extrabajadoras, después de que el pasado 27 de octubre un juez firmara el auto que cerraba las condiciones del proceso. Una espera que la compañía de ropa deportiva valenciana argumenta que está a punto de terminar, ya que la deuda pendiente se resolverá «la semana que viene».

La compensación económica acordada tenía que llegar pasadas «24 o 48 horas» desde la resolución judicial, según la documentación a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, pero han pasado casi 40 días y los trabajadores todavía no han recibido el dinero. «A mí me deben 10.000 euros», relata la misma trabajadora.

Esta tardanza en pagar sus deudas se produce en un contexto de relativa mejora para la compañía, que ha vestido a Valencia Basket durante más de 30 años, después de varios meses de inestabilidad. Y es que la negativa situación económica que atravesaba la empresa la obligó a entrar en concurso de acreedores a mediados de julio de este año. El administrador concursal David Baixauli Almenar asumió la responsabilidad de hacerse cargo de la compañía.

Dos meses más tarde, en septiembre, Luanvi firmó un acuerdo de licencia y distribución con Revolution Sport para seguir adelante con la actividad. Estos cambios desembocaron en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), en el que la empresa de ropa deportiva decidió prescindir de la mitad de la plantilla, según relata la trabajadora.