Jugadores del Valencia Basket con la camiseta de Luanvi. Paula Hernández.

Luanvi asegura que pagará el finiquito y las indemnizaciones pendientes a 40 trabajadores «la semana que viene»

Los empleados esperan la compensación económica por su despido desde finales de octubre

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:38

Alrededor de 40 trabajadores de la empresa Luanvi llevan más de un mes esperando a recibir la compensación económica que les corresponde por su despido. « ... Ni el finiquito ni la indemnización acordada hemos recibido aún», relata una de las ya extrabajadoras, después de que el pasado 27 de octubre un juez firmara el auto que cerraba las condiciones del proceso. Una espera que la compañía de ropa deportiva valenciana argumenta que está a punto de terminar, ya que la deuda pendiente se resolverá «la semana que viene».

