«La llegada de marcas chinas a Valencia sería una buenísima notica, porque significa que habría inversión en industria»

La dana convirtió a los concesionarios en lugares de peregrinaje cuando todavía no habían tenido tiempo ni de sacar el barro de sus locales. ... Ahora, cuando ya ha pasado casi medio año, la presidenta de Faconauto, la patronal de los concesionarios, valora la actuación conjunta tanto del Consell como del Ejecutivo y repasa los principales retos del sector para los próximos meses, entre los que destaca la lucha contra los aranceles o la adaptación del mercado a la llegada de nuevos participantes.

–¿En qué punto se encuentra esa reposición del parque móvil, que se convirtió en el objetivo principal tras el 29-O?

–Eran 120.000 vehículos afectados. De ahí nace el Plan Reinicia Auto+, que pensamos que era un plan que tenía varios ingredientes para ser exitoso. Desde el 30 de octubre a finales de marzo se han matriculado 60.000 unidades en la Comunitat. Muchas corresponden a gente que no estaba afectada, pero estimamos que ya hay 29.000 vehículos nuevos tramitados y a esto hay que añadirle otros 18.000 usados. También es cierto que la Generalitat complementó con 2.000 euros para estas personas, con lo cual yo creo que ha hecho que las personas afectadas sintieran que por una vez las políticas estaban enfocadas a ellos.

–Si únicamente tiene en consideración el comportamiento de la administración para con su sector, ¿cree que ha existido una colaboración real entre el Consell y el Ejecutivo?

–Nosotros elogiamos cuando las cosas se hacen bien porque benefician a los a las personas, a los clientes y a las empresas. Yo no voy a opinar lo que lo que pasó en otras cosas, pero en la parte nuestra ha habido una respuesta muy positiva del Gobierno y también hemos tenido una respuesta muy buena de la Generalitat.

–Sin embargo, sigue habiendo malestar. Facua aseguraba este martes que los clientes están teniendo que adelantar su dinero.

–El concesionario cuando recibe el dinero llama al cliente y le entrega su coche. O sea que ni el concesionario ni el cliente tienen que adelantar la ayuda, que era uno de los objetivos del plan, porque no estaban los concesionarios, en disposición de asumir un plan donde tuvieran que desprenderse de su tesorería.

–Pero sí que existe cierto retraso en el pago de las ayudas.

–Yo no le llamo retraso, le llamo una puesta en marcha que lleva un tiempo porque es un procedimiento nuevo que hay que elaborar, donde hay muchas partes implicadas.

–¿Considera que las ayudas han sido adecuadas?

–Si tuviera que pedir algo, pediría ayuda para los camiones. Una partida para poder reponer los más de 10.000 camiones afectados. En vehículos industriales vemos un decrecimiento de un 5%. Aquí tendríamos que tener un estímulo para ayudar también, porque hubo mucha gente que le afectó y le afectó mucho. Además esta zona es súper sensible al transporte de mercancías.

–Le tengo que preguntar por la otra gran cuestión del momento: los aranceles.

–Estamos con prudencia viendo qué va a pasar. No estamos de acuerdo, puesto que es una guerra comercial y eso siempre le viene mal al comercio. Ahora bien, nos gustaría que ya que se ha producido esta situación, Europa aprovechara este momento para salir reforzada. Europa estaba haciendo las cosas mal ya desde hace un tiempo y ahora es una oportunidad para que se fortalezca y apoye a su a su tejido productivo, quitando burocracia, apoyando, dando incentivos y haciendo políticas reales. Yo creo que entonces podrá hacerse mayorcita, competir mejor y soportar mejor los avatares que vengan.

–¿Podríamos salir beneficiados?

–Tenemos varios escenarios que estamos analizando. Lo que está claro es que hay una responsabilidad de que los políticos de Europa con los americanos, se pongan a negociar y lleguen a buenos acuerdos, como ha sucedido con China.

–Ahí hay otro factor a tener en cuenta. La entrada del vehículo chino al mercado occidental ha sido potente. ¿Es el futuro?

–Nosotros lo vemos como un complemento más. No podemos decir que los coches chinos son más baratos, porque los hay de todas las gamas. Lo único que pasa es que es un nuevo player que tiene ambición de entrar en Europa y que ve en España un lugar estratégico. Eso sí, nos gustaría que esas marcas no vengan solo a vender sus productos, sino que se integren en toda la cadena de valor y no solo en la parte comercial.

–La opción de Valencia ha sonado con fuerza entre los fabricantes chinos. ¿Qué podría suponer para los concesionarios de la Comunitat?

–Yo creo que sería una buenísima noticia. Siempre es una buena noticia que haya una inversión en industria, porque esa región se ve que crece.